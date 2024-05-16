越南胡志明市与澳大利亚伙伴加强对接

胡志明市人民委员会主席潘文买先生在圆桌会议上分享了胡志明市与澳大利亚企业的合作潜力与机遇。他强调，胡志明市有足够能力实施澳大利亚东南亚经济战略的各项重要领域，以及加强经济合作计划中的具体领域。



潘文买先生还介绍了胡志明市目前正在关注的新兴领域，例如科技、创新、数字化和绿色增长等领域，希望澳大利亚教育培训机构和企业继续在胡志明市探索投资机会。



澳大利亚贸易投资委员会（AUSTRADE）副局长菲利帕·金（Philippa King）女士表示，在《越南与澳大利亚加强型经济合作战略》的推动下，两国贸易、投资和旅游关系良好发展。两国成为彼此十大贸易伙伴之一。



菲利帕·金女士指出，越南是本地区增长最快的经济体之一，是澳大利亚投资者极具吸引力的投资目的地。澳大利亚贸易投资委员会正在采取一些措施，支持澳大利亚企业加大对越的投资与合作。2025年6月，澳大利亚贸易投资委员会将率领企业代表团访问越南，重点讨论网络安全、金融科技和农业技术等领域，同时介绍澳方的技术能力与合作机会。



圆桌会议结束后，潘文买先生与新南威尔士州四家大型企业代表举行会面，共商双方合作机遇。



Maas集团Jacon Equipment公司财务管理负责人Joel Van Dam表示，目前很难找到比越南更有吸引力的投资目的地。越南初始投资成本相对较低，拥有庞大的供应链、良好的物流系统和税收政策。他指出，澳大利亚的一些行业正在面临困难，因此与越南的合作可以给双方带来好处。



在对澳大利亚进行工作访问期间，胡志明市人民委员会主席潘文买一行5月13日礼节性拜会新南威尔士州总督玛格丽特·比兹利（Margaret Beazley）和新南威尔士州州长克里斯·明斯（Chris Minns）; 与新南威尔士州交通局和新南威尔士州电子政务机构代表团分别举行工作会谈；出席UTS与胡志明市理工大学关于两校博士联合培养项目合作协议的签字仪式；5月14日晚，参加越南-胡志明市旅游推介活动，造访越南驻悉尼总领事馆； 5月15日，出席悉尼大学净零研究所揭牌仪式暨悉尼大学与胡志明市卫生局合作谅解备忘录和悉尼净零研究所与胡志明市发展研究院合作备忘录的签字仪式。



胡志明市代表团从 5月15日下午至18日继续对澳大利亚墨尔本市进行工作访问。（完）

越通社