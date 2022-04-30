越南胡志明市与河内市跻身东南亚最具吸引力的10个旅游目的地名单

越南胡志明市及河内市跻身东南亚2022年国际机票预订量最多的10个目的地名单。这是由全球旅游技术公司（Travelport）公布的统计数据。



据Travelport，在东南亚各国边界重新开放时，机票预订量增加表明国际游客对重返该地区感兴趣。除了文莱以外，所有东南亚国家开始解除旅行限制并对国际游客开放国门，希望遭受新冠肺炎大流行最严重影响的经济体可以复苏。



由Travelport统计的机票预订趋势数据显示，2022年国际游客机票预订量最多的东南亚10个旅游目的地包括菲律宾马尼拉、新加坡、泰国曼谷、越南胡志明市、印度尼西亚雅加达、马来西亚吉隆坡、越南河内、泰国普吉岛、印度尼西亚巴厘、菲律宾安吉利斯/马巴拉卡特。



2022年第一季度，前往东南亚的国际机票预定量都猛增。菲律宾因机票预订量相当于大流行爆发前2019年第一季度的42%而位居榜首。菲律宾和泰国是东南亚打开国门最早且目前正在吸引国际游客的国家之一。2022年第一季度，上述两国占赴本地区国际机票预订量的51% 。

1月28日，菲律宾通报自2月10日起开放完全接种疫苗检测阴性外国游客入境。一周内，赴该国的国际机票预定量增长114%。一个月后，2月28日，菲律宾每天国际机票预定量增长294%。



泰国首次准许外国人于2月1日入境该国，同意重启 “测完即走”免隔离入境模式(Test & Go)，要求游客凭借PCR测试的阴性结果入境并在第五天进行PCR 测试。



该政策公布后24小时内，赴泰国的国际机票预定量增长37%。3月7日，泰国政府取消在第五天进行PCR 测试的规定。凭借放松入境规定，国际机票预订量较政策首次公布时增长128%。



赴东南亚游客量最多的5个国家为美国、英国、澳大利亚、沙特阿拉伯和韩国。独行旅客占2022年第一季度至今国际航班机票预订量的44%。（完）