越南股市：大盘指数逐步回落到疫情前的点位

在没有更多宏观信息支持的情况下，随着流动性偏低，外商净抛盘强劲，

越南

持续下跌。

10 月 4 日，VN 指数收盘下跌8.3 点报1078.14点。成交量达到近5.83亿，成交额超过12.048万亿越盾。全盘上涨个股144只，下跌个股312只，平盘个股74只。

HNX 指数下跌 2.56 点至 235.61 点。成交量超过5760万，成交额9970亿盾。全盘上涨股77只，下跌股125只， 43只个股持平。

UPCOM 指数上涨 0.38 点至 82.38 点。成交量超过8238万台，成交额达近4780亿越盾。全盘上涨股119只，下跌股172只， 54只个股持平。

外国投资者今日强劲卖出，在HOSE交易所上净卖出4722.9 亿越盾，在 UPCOM 交易所上净卖出394.7 亿越盾，在HNX交易所上净买入90.2亿越盾。在现金流疲软的背景下，外国投资者的强劲净抛售给国内投资者情绪产生负面影响。

在当前背景下，不少券商认为股市依然存在风险。西贡河内证券股份公司（SHS）认为，市场短期情绪仍处于悲观状态，削减短期亏损的压力较大。

VN指数的短期走势是下跌，支撑点在1010点至1030点区间，相当于2019年11月的最高水平。这样，近3年后，VN指数正逐步回落到疫情前的点位。（完）