越南股市升级：国际舆论看好数十亿美元资金流入

全球股市评级和排名机构富时罗素（FTSE Russell）正式宣布将越南股市从前沿市场类别升级至次级新兴市场类别，引发了国际舆论和金融专家的特别关注。

具有里程碑意义的突破

多数国际主流媒体评价这是越南经济和金融市场的里程碑事件。英国《金融时报》指出这是越南首次被国际指数提供商升级至次级新兴市场，这一举措“可能为越南股市带来数十亿美元投资”。该报引述英国皇家国际事务研究所亚洲项目研究员比尔·海顿的观点，认为此次升级“对越南至关重要”，是越南被认可为遵循国际准则经济体的又一进展。

日本《日经亚洲》强调这一变化预计将为股市带来数十亿美元资金，国际投资者将把越南纳入其投资目的地名单。《日经亚洲》引用汇丰越南证券服务总监加里·哈伦的评论：“对越南而言，摆脱‘前沿市场’标签将深刻重塑投资者行为与信心，改变长期经济发展轨迹，减少对任何单一贸易伙伴的依赖。”

据彭博社报道，越南“获得了期待已久的升级”，这一转变“可能为金融市场解锁数十亿美元新资本”。墨尔本Vantage Markets分析师赫柏·陈向彭博社表示：“FTSE将越南提升至次级新兴市场，标志着这个东南亚增长最快经济体的资本市场迎来转折点。”

各新闻机构均聚焦分析越南吸引外资的潜力，尽管具体估算存在差异，但均呈现积极前景。

《金融时报》援引龙资本基金（Dragon Capital）经理阮垂英的话报道，预计这次升级可能带来“数十亿美元主动投资和约5亿美元被动资金。”该报同时提及世界银行去年报告，预测若持续深化改革且全球投资环境保持健康，到2030年同时获得摩根士坦利国际资本公司（MSCI）和富时罗素（FTSE Russell）的升级可能吸引250亿美元净资金流入越南。

《日经亚洲》与彭博社引用汇丰估算，加入国际指数可能引入34亿美元主动资金和104亿美元被动资金。路透社报道分析师预计资金流入规模在35-50亿美元之间。

专家认为这些资金将产生重大积极影响。HSC证券高级市场策略总监阮孟勇接受彭博社采访时表示：“如此大规模资金足以扭转外资近年持续净卖出态势，重新确立市场转折点。彭博社和路透社均注意到外资近期持续净卖出，升级有望逆转这一趋势。据路透社数据，8-9月外资净卖出达26亿美元。

努力与挑战

国际媒体一致认可越南政府及监管机构的不懈改革是升级的先决条件。

《金融时报》指出FTSE Russell在升级决定中特别认可越南在交易结算系统方面的重大进步。该报列举越南自2018年被纳入FTSE Russell观察名单以来实施的系列改革，包括大幅放宽外资交易限制、取消部分外资持股限制、废除交易预缴款要求等。

《日经亚洲》明确越南已满足最后两项升级标准：允许外国投资者免预缴款购买股票、建立交易失败处理机制。路透社强调取消外资证券交易全额预缴款要求是FTSE Russell升级的关键前提。

此外，《金融时报》和彭博社均提及越南采用韩国交易所市场基础设施（KRX系统），彭博社评价这一技术升级“对增强市场透明度和基础设施至关重要”。FTSE Russell全球政策总监大卫·索尔确认：“越南的升级分类反映了其在市场基础设施关键改进方面的落实成效。”

在积极评价同时，国际媒体也指出越南面临的挑战。彭博社分析并非所有升级因素都呈积极态势：越南目前在FTSE Russell前沿市场指数中占比最高（约32%），转入次级新兴市场后需与规模更大、根基更稳的经济体竞争。分析师赫柏·陈提醒在股市估值处于高位背景下需保持谨慎。彭博汇编数据显示VN-Index指数预期市盈率达12.2倍，高于三年均值10.1倍

展望未来，《金融时报》与彭博社透露越南设定更宏大目标：力争2030年获得MSCI新兴市场升级，同时期在FTSE Russell体系中晋级“先进新兴市场”。

可以说，国际舆论将FTSE Russell对越南股市的升级视为对越南经济金融改革努力的高度认可。尽管前路仍存挑战，这一强烈信号预示着越南资本市场将开启新篇章，吸引国际社会更强烈的关注与资金流入。（完）