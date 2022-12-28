越南老街省雪景醉人 让游客流连忘返

如果在其他地方，夏天是旅游旺季，那么在老街，“一年四季皆是旅游季”。任何时候来到老街省观光游，游客都可找到适合的旅游场地。 特别，每逢冬季来老街省，美不胜收的雪景让国内外游客流连忘返。

近日，加拿大著名旅游网站《The Travel》 刚刚将越南沙坝列为亚洲十大雪景胜地之一。 根据老街省巴杀县文化信息室的统计数据，2021年初，在伊子乡积雪的3天里，赴这里观光游览的游客量已达到3000人次。 其中，仅在周末两天内，沙坝镇游客到访量已达1.5万人次。 据最新统计数据显示，12 月 17 日至 18 日两天，来自全国各地的数千名游客不顾严寒，涌向番西邦山顶，欣赏霜冻美景。

海阳省游客阮仲秀说：“这次的体验和上次不一样，上次是夏天来沙巴，但这次在番西邦山顶体验沙巴的寒冷，我觉得很有趣的。”

冰雪旅游是老街省一直以来重点打造的三大特殊旅游产品之一。该省是越南第一个也是唯一一个推出冰雪旅游产品的地方，因此吸引国内外众多游客纷至沓来。

最近，沙坝已举行了题为“沙坝 – 雪景天堂”冬季文化节。 从现在到 2023 年新年伊始，到访沙坝的游客将能沉浸在浪漫的雪景中，体验许多有趣的活动。

沙坝镇信息文化室主任黄氏旺说：“按计划，值此沙坝旅游业发展120周年之际，我们将举办迎接120 名游客的2023 年冲年喜活动。希望通过为期10 天的这次冬季文化节，可接待游客10万-16万人次。”

老街省力争实现2022年接待游客量450万人次的目标。根据老街省特色旅游发展方向，从现在到2030年，当地将重点打造冰雪旅游产品，力争到2030年后能够达到国际标准。（完）