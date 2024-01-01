越南老街各地方与中国云南省河口县加强合作

2023年12月31日晚，越南老街省老街市、八刹县、保胜县、猛康县与中国云南省河口县党政会谈在老街市举行。会谈上，各地方已就2024年各项合作内容达成一致，其中强调今后将加强经贸和工业区领域的合作。

在友好的气氛中，各位代表高度评价2023年内老街四个市县与中国云南河口县的合作交流成果。

会谈上，各地方已就下阶段的合作内容达成共识，如一致同意继续加强友好交流、经贸和工业区的合作；推进对接；推进投资促进、文化、旅游、教育、体育、干部培训、卫生、跨境劳务等领域的合作；加强边境和口岸管理; 加强保护生态环境；开展农业技术领域的合作等。

特别，在经贸和工业区领域的合作，各地方一致同意加强政策对接，促进热力资源、货物和资金等生产因素的畅通；积极为企业交流合作打下基础；积极举行各项贸促活动，提高越中边交会的质量，扩大贸易合作规模等。

两国各地方积极推进农产品、优质食品供应和出口；推进跨境电商对接。其中，各地方集中推进形成有关通关政策的长期连接机制和越中跨境电商便利化；在越南老街金城口岸新建立跨境电商通关业务。

各地方一致同意每年轮流举行老街四市县与中国云南河口党政会谈。

31日晚，老街市与云南河口2024迎新联欢晚会举行，旨在加强两个地方在文化艺术领域的交流合作，进一步密切两个地方的友谊，推动全年和可持续发展合作。（完）