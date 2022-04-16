越南老街与中国云南边境地区加强执法合作

4月15日，越南

老街

国际口岸边防哨所与中国河口边境管理大队就加强

越南

老街省与中国

云南

省边界地区执法合作举行视频会谈。

近年来，虽然新冠肺炎疫情形势复杂多变，但越南老街国际口岸边防哨所与

中国

河口边境管理大队在落实双方所签署的合作协议中保持密切有效的协调，例如通过热线交换信息、联合巡逻执法行动、 打击跨境犯罪、预防和打击非法出入境行为、移交违法者和跨境防疫等活动取得积极结果。双方边境管理力量携手建设和平、友谊与发展的边界线。

会谈上，双方就健全执法合作机制，加强跨境犯罪信息交换，配合查办各起案件等具体问题进行讨论。今后，双方将正式确定越方边防哨所与中方边防管理大队和边防哨所之间热线电话的值班工作，就各案件调查配合与证据交换机制达成一致，加强跨境宣传活动，建立毒品犯罪调查机制，提升双方禁毒合作能力。（完）