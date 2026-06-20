越南美食节在南非展现越南文化魅力

活动期间，越南驻南非大使黄士强表示，美食是连接人与文化的重要纽带。他分享了越南人常说的一句问候语“你吃饭了吗？”，指出这不仅是一句简单的问候，更体现了越南人民热情好客的传统以及对家庭价值观的重视。





本次活动向国际友人展示了越南丰富多彩的饮食文化，集中呈现越南北部、中部和南部地区的特色美食。除河粉、炸春卷等广为人知的越南代表性菜肴外，来宾还品尝了望鱼烤鱼、水晶虾饺、炸糯米饼、卷筒粉、越南法棍面包等传统特色美食。



所有菜品均由越南驻南非各机构工作人员及旅南越南侨胞共同制作。菜单设计丰富多样，既有荤食也有素食，充分尊重和满足来宾在文化背景、宗教信仰及饮食习惯方面的不同需求。



许多来宾对越南美食的独特风味以及主办方热情周到的接待留下深刻印象。



南非嘉宾罗斯切尔·博特斯表示，虽然自己从未到过越南，但通过品尝河粉等美食，感受到了越南文化的独特魅力。



南非外交部官员安德烈娅·库恩则高度评价由菜品制作者亲自介绍和指导品尝方式的体验，并认为众多嘉宾踊跃参加活动充分证明了越南美食在南非日益增强的吸引力。



“2026越南美食日”不仅是一场美食推介活动，也是展示越南文化特色的重要平台，为促进两国民间交流、巩固越南与南非友好关系作出了积极贡献。活动再次彰显了文化外交在向国际社会传播一个友好、富有特色的越南形象方面的重要作用。（完）