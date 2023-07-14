“越南美食旅行地图” 推崇越南美食精髓

越南菜肴以外观精致、香味兼具等特点深受国际朋友的喜爱。2019、2020年，越南荣获世界旅游大奖“亚洲最佳美食目的地”。今年6月《米其林指南》（Michelin Guide ）首次在越南问世。越南许多著名菜肴已获各国际组织、美食杂志和国际媒体推荐与推崇。越南旅游业已明确将美食视为吸引游客，尤其是国际游客的一种独特文化。越南国家旅游局副局长阮黎福说：“发展美食旅游是越南旅游发展战略中的重要内容之一”。越南旅游总局旅游信息中心同越南雀巢公司开展“千种食材巧配合，百万菜肴吃上瘾”提案，以进行越南美食品牌定位。目前，以应用信息技术与传媒为基础而集中展开该提案，把各地方地特色美食产品信息传上到一个系统，从而形成了越南美食旅行地图。越南雀巢公司食品部门经理黎裴氏梅渊说：“今后几个月大家可以登入旅游总局网站，就看到一个美食旅行地图，概括介绍6000道越南菜，我们将继续更新信息，力争美食旅行地图上有5万多道越式菜肴”。通过该合作项目，双方将努力推崇越南美食精髓，激发人们对“越南菜”烹饪技艺的兴趣，从而增强民族自豪感，提升爱国情怀。（完）