Báo Ảnh Việt Nam

新闻

“越南美食旅行地图” 推崇越南美食精髓

《至2030年越南旅游发展战略》中将美食旅游视为越南旅游品牌定位的典型产品。今年6月《米其林指南》（Michelin Guide ）在越南问世之后，越南国家旅游局已启动了“越南美食旅行地图”项目。
越南菜肴以外观精致、香味兼具等特点深受国际朋友的喜爱。2019、2020年，越南荣获世界旅游大奖“亚洲最佳美食目的地”。今年6月《米其林指南》（Michelin Guide ）首次在越南问世。越南许多著名菜肴已获各国际组织、美食杂志和国际媒体推荐与推崇。越南旅游业已明确将美食视为吸引游客，尤其是国际游客的一种独特文化。

越南国家旅游局副局长阮黎福说：“发展美食旅游是越南旅游发展战略中的重要内容之一”。

“越南美食旅行地图” 推崇越南美食精髓 hinh anh 2

越南河粉。图自互联网

越南旅游总局旅游信息中心同越南雀巢公司开展“千种食材巧配合，百万菜肴吃上瘾”提案，以进行越南美食品牌定位。目前，以应用信息技术与传媒为基础而集中展开该提案，把各地方地特色美食产品信息传上到一个系统，从而形成了越南美食旅行地图。

越南雀巢公司食品部门经理黎裴氏梅渊说：“今后几个月大家可以登入旅游总局网站，就看到一个美食旅行地图，概括介绍6000道越南菜，我们将继续更新信息，力争美食旅行地图上有5万多道越式菜肴”。

通过该合作项目，双方将努力推崇越南美食精髓，激发人们对“越南菜”烹饪技艺的兴趣，从而增强民族自豪感，提升爱国情怀。（完）
 

更多>>

第56届东盟外长会：越南促进与美国和欧盟的合作

第56届东盟外长会：越南促进与美国和欧盟的合作

正在印度尼西亚（印尼）雅加达出席第56届东盟外长会（AMM-56）及系列会议的越南外交部长裴青山于7月13日晚上分别与美国国务卿安东尼·布林肯（Antony J. Blinken）和欧盟外交与安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔（Joseph Borell）举行双边会晤。
更多

Top