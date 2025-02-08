越南美食亮相新加坡2025妆艺大游行文化节

越通社驻新加坡记者报道，2月7日和8日两天，旅居新加坡越南人参加在新加坡F1 Pit Building大楼前举行的2025妆艺大游行活动，旨在推介越南传统美食文化。正在对新加坡进行工作访问的越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋姮出席活动。

妆艺大游行每年举办一次，旨在庆祝新加坡的多元文化与包容性。今年，大游行邀请居民们通过“美食”这一最具亲和力的主题，回顾跨越种族、语言和年龄界限的共同经历。

妆艺2025执行委员会主席纪祥伟（Kia Siang Wei）表示，近年来，旅居新加坡越南人都参加了妆艺大游行活动，展示了越来越受新加坡人喜欢的河粉、法式面包等越南传统美食。

新加坡越南人联络委员会主任谢垂莲表示，联络委员会与近50名演职人员合作，为观众带来一场精彩的演出，将越南传统文化与现代艺术相结合。其中的亮点是，以传统美食为灵感，设计出服装款式，给观众带来独特的视觉体验。

黎氏秋姮对在新越南人不懈努力宣传推广越南文化尤其是美食文化表示印象深刻和自豪，希望他们将这种精神传播给旅居世界各地越南人。

黎氏秋姮强调，在新加坡越南人群体虽然规模不大，但对新加坡社会、经济和文化发展发挥着重要作用，对祖国怀有深厚的感情，为越新关系发展作出了积极贡献。

妆艺大游行由新加坡人民协会 (PA) 每年举办一次，今年活动主题为“悦” （Joy），汇聚超过4千名表演者参加，规模创下历史新高，预计活动举行两天吸引观众约 2万人。（完）