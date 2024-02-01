越南美食与日本葡萄酒的完美融合

题为“越南美食与山梨县葡萄酒的融合”活动于1月31日在首都东京举行。越南驻日本大使范光校、山梨县知事长崎幸太郎（Nagasaki Kotaro）以及众多日本机构和企业代表出席活动。

越通社驻东京记者报道，长崎幸太郎在开幕致辞中表示，此次活动是一次饮食交流活动，其中以山梨县的新鲜食材烹制越南典型的菜肴，并搭配山梨县的优质葡萄酒。 他认为，越南与山梨县的交流活动十分活跃，特别是越南-山梨县友好交流协会于1月30日刚刚成立，其有望促进越日地方交流的深入发展。

范光校大使表示，美食是一种可以传达每个土地的独特之美的语言，因为美食不仅仅是一道菜或一杯饮料，而且包含着当地风土人情的故事。范光校大使表示，山梨省以山梨葡萄、山梨葡萄酒和清酒而闻名，因此越南美食与山梨县葡萄酒的结合是一个独特而有趣的创意，也是两国文化交融和地方联系的生动证明。范光校大使还表示，这也是越南了解日本人对越南美食需求的机会。

长崎幸太郎在接受越通社记者采访时表示，此次活动不仅是一次烹饪交流活动，也意味着将越南的优势与山梨县的优势相结合，为两国人民创造更紧密、更牢固的联系。

长崎幸太郎提到了山梨省与越南广平省的友好关系，并表示山梨省今后将推动与广平省的交流，不仅是在私营企业投资领域，而几乎所有领域。 长崎幸太郎强调，此次活动成为山梨县促进与越南交流与合作的奠基石。

对于越日地方合作，范光校大使还表示，这是2023年两国友好合作关系中的一大亮点，其中包括山梨县和广平省的合作，山梨县是积极开展各级代表团互访的日本地方之一。（完）