越南绿色智能出行服务股份公司（GSM）在印度尼西亚推出电动出租车服务

越通社驻雅加达记者报道，12月18日，越南绿色智能出行服务股份公司（GSM）正式在印度尼西亚推出绿色SM电动出租车服务。

绿色 SM已在越南、老挝和印度尼西亚开展业务，为客户提供智能、环保的出行解决方案。在雅加达举行的发布会吸引众多政府官员与战略合作伙伴出席。这是印度尼西亚首个电动出租车服务，恰逢2024圣诞与2025新年之际满足当地高峰出行需求。

印尼投资部副部长帕克·里亚特诺（Pak Riyatno）在活动上表示，绿色SM的到来不仅将推动绿色经济领域的投资，还能创造就业机会，提高民众生活质量。绿色SM服务全部使用VinFast Limogreen电动车，具备零排放、无噪音、安全环保等特点。作为电动出租车的先锋，绿色 SM有望引领印尼网约车市场发展，并助力印尼实现绿色、可持续的经济发展目标。

越南驻印度尼西亚特命全权大使谢文聪表示，越南的绿色 SM电动出租车与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）当前政府的新战略和政策高度契合，特别是在实现2060年前甚至2050年前实现净零排放的目标方面。这是越南和印度尼西亚两国政府可以进一步加强合作，共同实现未来环保目标的重要领域。

绿色SM于2023年4月成立，不到一年时间便迅速确立了其在区域绿色交通领域的领先地位。在印度尼西亚扩展服务。这是越南品牌“绿色全球”（Go Green Global）国际化旅程中的重要一步，目标是成为全球交通行业创新和可持续发展的象征。（完）