越南绿色增长：力争将绿色经济规模增至2050年的3000亿美元

越南计划与投资部长阮志勇18日上午在“促进越南绿色增长：成功之路”上表示，面对复杂多变的波动和相互交织的挑战，绿色增长日益成为各经济体的首要任务。

对越南而言，以保障经济繁荣、环境可持续性、社会公平为目标的绿色增长不仅是越南的必然选择，也是越南成为区域内先驱者、赶上世界新趋势以及履行到2050年实现净零排放的历史性承诺的良好机会。

据悉，越南政府总理已签发《2021-2030年阶段、展望至2050年国家绿色增长战略》和《国家绿色增长行动计划（2021-2030年）》。

越南将绿色增长明确为一项长期选择，以促进减少温室气体排放总量与扩大经济规模相协调。

阮志勇指出，为了实现绿色增长目标，越南须多措并举将绿色经济规模从2020年的67亿美元增至2050年的3000亿美元，其中力争到2045年成为环境、经济、社会发达国家。

波士顿咨询公司（Boston Consulting Group）有关研究结果表明，凭借在全球供应链中的潜力和地缘经济地位，越南在实现转型、赶超前行、为推动经济、社会和环境跨越式发展创造动力等方面迎来诸多机遇。

阮志勇强调，促进绿色增长必将为越南企业与各跨国集团和公司在打造绿色经济体相关领域上开辟前所未有的合作机会。（完）