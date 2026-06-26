这是一项切实的活动，体现了第四工兵队主动与当地卫生部门并肩协作，建立紧急预防措施，以保护阿卜耶伊地区民众的健康。



6月，阿卜耶伊特别行政区正式进入雨季，持续大范围降雨造成洪涝，污染生活水源。高湿度与积水的叠加成为病媒生物滋生的理想环境，同时促使传染病病原体加速扩散。



第四工兵队指挥部评估认为，流行病学支持工作需优先紧急部署。



隶属第四工兵队的一级野战医院迅速组织了多期培训，向全队干部和人员普及感染控制流程。



越南维和部队所设计的宣传资料图文并茂、生动直观，旨在将健康信息传递给阿卜耶伊地区的学生。图自《人民报》

该医院还在阿卜耶伊地区启动了“携手社区，防控埃博拉”计划。据此，医院向当地人流最为密集的社区交往节点——包括当地医疗机构、学校和宗教场所——赠送了数百份必要的医用防护物资。



在接收越南蓝盔部队捐赠的医用口罩和消毒液等物资时，阿卜耶伊医院代表高度评价该活动的务实性：“越南部队的及时支援直接解决了我们正面临的防护物资短缺问题。这是国际力量与地方卫生部门之间宝贵的协调行动，旨在维护民众的健康安全。”



与此同时，在阿卜耶伊中学校园内，面向学生群体的卫生宣传活动也得到有序开展。军医们现场演示了世界卫生组织标准的洗手步骤，并讲解了在人群密集场所减少接触的原则，帮助学生们快速掌握基本的个人卫生操作，为提升埃博拉疫情防控意识和行动作出贡献。（完）