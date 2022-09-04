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越南维和局局长：彰显越南人民军在联合国维和任务区的新形象
越南维和局局长黄金凤少将就越南8年来参与联合国维和行动所取得的成就以及越南工兵队的初步烙印接受了越通社记者的采访。
黄金凤少将表示，参加联合国维和行动8年来，越南人民军已取得丰硕结果。越南人民军军官向国际友人传播胡伯伯部队的形象，并成为越南热爱和平文化的使者。同时，越南人民军军官还有机会磨砺实战硬功。
近日，国防部召开会议，对参加联合国维和行动进行经验总结。这是一项极为重要的活动，可以从中吸取经验，找到有效的解决方案，为扩大参加联合国维和行动范围做好准备。
黄金凤少将谈到一号工兵队时表示，越南一号工兵队已参加联合国阿卜耶伊（Abyei）临时安全特派团（UNISFA）。这也是越南有史以来规模最大的维和力量。越南一号工兵队新建Highway营房实质满足了联合国的需求，并获得特派团领导的信任。
此外，工兵队还为其单位以及在阿卜耶伊的特派团总部执行了重建棚屋和营地等任务。越南工兵队还修建便捷的道路，为过去因洪水导致上学和出行受影响的孩子们和群众提供支持。当我们能够完成这些艰巨的任务时，为越南人民军队塑造了一个非常新的形象。越南工兵队向国际友人和当地群众传播“胡伯伯部队”的新形象。
关于越南如何打造区域级和国际级的训练中心的提问，黄金凤少将表示，参与联合国维和行动的部队训练，培训工作历来被中央军委和国防部视为必要的准备工作。这也是越南维和局在派遣官兵执行维和任务之前的一项巨高要求。
8年来，越南维和局乃至越南人民军为参与联合国维和行动部队的训练、培训工作得到高度重视。与此同时，越南维和局还提供关于外国防知识、文化、风土人情、知识等方面的培训，让军官在执行维和任务时能够开展军民联合作战活动。
胡伯伯部队照看孩子、在学校教书、缝纫口罩、种植蔬菜等都是非常新鲜的画面。越南军官恪守纪律，过去8年来，没有一名军官受到任何形式的纪律处分，这给联合国领导层和联合国特派团的领导人留下了深刻的印象。越南军官训练有素，为彰显联合国维和军官的新面貌作出贡献。
今后，越南维和局将继续推进培训和训练工作，将维和部建设成为具有国际和地区地位的训练中心。（完）