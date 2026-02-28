越南继续成为吸引外资的亮点

俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）近日刊登文章，聚焦越南吸引外国直接投资的强劲势头。文章指出，去年越南吸引的外资总额创下五年来新高，并有望在2026年延续这一良好态势。国际投资界普遍认为，越南是亚洲最具吸引力的长期资本投资目的地之一。

根据2月25日发布的文章，国际律师事务所D’Andrea Partners（DP Group）评估，凭借稳定的宏观经济基础、国内改革进程以及全球投资链的转移，越南跻身该地区七个最具前景的市场之列。

DP Group援引统计总局的数据称，仅2026年1月，越南注册外资总额约达16.8亿美元，同比增长11.3%，创五年来1月份最高水平，反映出国际投资者日益增强的信心。除新项目外，许多现有项目也继续扩大规模，进一步彰显对越南市场的长期投资承诺。

这一成果延续了2025年的积极态势：当年注册外资总额超过384亿美元，到位资金达276.2亿美元，为五年来最高水平。超过80%的到位资金集中于制造业，推动了工业地产和物流服务业的发展。

DP Group预测，得益于制造业的韧性和国内消费的稳定扩张，越南经济将继续保持良好增长。当前的发展政策日益注重技术、创新创意、可持续发展和知识转移，为吸引优质资本奠定了坚实基础。具有吸引外资优势的领域包括高科技制造业、电子、半导体封装和检测、高科技元件以及能源，特别是可再生能源。

DP Group同时也指出了2026年越南面临的一些挑战，如东盟区域内吸引投资竞争加剧、部分地方基础设施局限以及高素质劳动力短缺等。在此背景下，继续完善体制、确保政策稳定、提高人力资源质量和发展战略基础设施被视为越南在未来阶段保持引资吸引力的关键因素。（完）