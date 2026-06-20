越南继续发挥联合国教科文组织积极、负责任成员国的作用

据越通社驻法国记者报道，6月16日至19日，越南外交部副部长、越南联合国教科文组织（UNESCO）国家委员会主席吴黎文率团出席在巴黎举行的《2003年保护非物质文化遗产公约》（以下简称《2003年公约》）缔约国大会第11届会议，并积极促进越南遗产保护与申报工作，同时开展与联合国教科文组织的合作活动。



本次会议吸引来自185个成员国的650余名代表及100多名观察员参加。吴黎文在会上发言时表示，经过二十余年的落实，《2003年公约》已进入新阶段，非物质文化遗产的保护不仅是维持传统价值，而且有助于增强社区韧性，促进教育、可持续生计并提升适应能力。他建议联合国教科文组织及成员国继续调动新的创新资源，有效利用新技术，推动《2003年公约》与联合国教科文组织其他文化公约之间的对接。



越南外交部副部长、越南UNESCO国家委员会主席吴黎文在会上发表讲话。图自越通社

吴黎文强调，越南始终将文化视为社会的精神基础，既是发展目标，又是可持续发展的动力；同时不断完善法律框架，坚持以社区为中心，将遗产保护与教育、可持续旅游和数字化转型相结合。他重申，越南将继续发挥主动作用，以积极且负责任的姿态，与联合国教科文组织及成员国携手合作，使《2003年公约》继续成为人文和有效的合作框架，为建设一个更加多元、包容与和平的世界作出贡献。



值此机会，吴黎文还分别会见了联合国教科文组织总干事哈立德·艾哈迈德·阿纳尼·阿里·伊兹、大会主席孔德克·塔哈和其他机构领导人以及各国代表团团长等。



在各场会见中，吴黎文重申，越南高度重视与联合国教科文组织的伙伴关系，支持其愿景及改革努力，特别是“教科文组织80周年”路线图。



在2026年越南与联合国教科文组织建交50周年背景下，双方就推动合作关系迈入新阶段的总体方向交换了意见，并推进签署2026~2030年越南与联合国教科文组织合作框架。



越南外交部副部长、越南UNESCO国家委员会主席吴黎文会见联合国教科文组织总干事哈立德·艾哈迈德·阿纳尼·阿里·伊兹。图自越通社

联合国教科文组织总干事高度评价越南作为其积极且负责任成员国的作用，为该组织作出的重要且富有成效的贡献，并确认将访越，同时期待在纪念两国关系50周年之际欢迎越南高级代表团访问教科文组织总部。



双方还就促进“文化促进可持续发展国际十年”、亚太地区遗产与真实性对话会议以及促进和平文化的相关倡议等问题进行了交流。



越南希望继续获得联合国教科文组织及国际古迹遗址理事会在世界遗产价值保护与弘扬方面的专业支持与咨询。



联合国教科文组织、世界遗产中心及国际古迹遗址理事会领导人强调，将继续为越南制定、完善和推广各项文化遗产档案和倡议提供支持。



他们建议越南继续分享遗产价值保护与弘扬、可持续发展、旅游发展及改善民生等方面的相关经验。



《2003年公约》缔约国大会是联合国教科文组织在非物质文化遗产保护领域的最高权力机构，由185个成员国代表组成。（完）