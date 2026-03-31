越南继续保持东南亚六国快速增长地位

越南继续与泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和新加坡保持着快速发展的势头。步入 2026 年，越南经济预计仍将保持高增长，继续稳居东南亚六国中最具活力的经济体之列。

戴德梁行（Cushman & Wakefield）发布的第四份年度《东南亚展望》（Southeast Asia Outlook）报告指出，新加坡、马来西亚、泰国和越南受益于强劲的贸易走廊和日趋完善的制造业生态系统；而印度尼西亚和菲律宾则得益于稳健的国内消费支撑。

2025 年，数据中心已成为东南亚投资价值最高的房地产类型。泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南市场仍处于供不应求状态，拥有巨大的增长空间。近期的一系列大规模投资承诺充分显示了投资者对该地区数字基础设施发展前景的坚定信心。

值得注意的是，越南2025年实际GDP增长率位居东南亚六国（SEA-6）之首，达8%，显著高于疫情前7.1%的平均水平。

这一增长动力主要源于出口的强劲表现，以及制造业和官方服务业的复苏。这不仅反映了全球需求的稳定性，还体现了越南在区域生产和贸易网络中日益重要的地位。

与此同时，稳定的国内消费持续展现出经济发展的长期消费潜力。由于供应链多元化趋势以及外资持续涌入出口导向型行业，制造业与贸易行业将继续从中受益。

展望未来，经济增长势头预计将略有调整。人口增长率已放缓至0.6%；同时，商业银行贷款利率在年底呈现上升趋势，这可能在短期内对住房需求和消费支出造成一定的压力。

尽管如此，越南经济2026年增长预期仍达6.3%，继续保持其作为东南亚六国（SEA-6）中增长最快经济体之一的地位。

从房地产角度看，工业地产板块仍是市场的主要驱动力。凭借战略性的地理位置、日益完善的基础设施以及大规模电子制造集群的形成，越南依然是“中国+1”战略的主要受益国之一。与此同时，零售地产有望在2026年迎来复苏，届时零售额预计将增长超过15%，从而带动各大城市对现代零售空间的需求。

总体而言，2026年东南亚经济预计增长4.3%，继续保持全球增长最快地区之一的地位。到2035年，东南亚（不含新加坡）的个人消费总额有望达到5万亿美元，年均增长率约为8%。

戴德梁行（Cushman & Wakefield）印度与东南亚区董事总经理兼亚太区办公楼与零售部负责人Anshul Jain认为，东南亚的增长动力不仅源于投资需求，还受益于日益扩大的消费规模、年轻的劳动力群体以及该地区宏大的基础设施发展计划。（完）