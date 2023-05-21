越南继续与东盟携手助推缅甸和平进程

越通社驻联合国记者报道，会上，参会代表就缅甸形势深感担忧并强调，必须停火和结束暴力，避免局势进一步升级，确保人人受到人道主义和医疗援助，遵守国际人道主义法、特别是保护平民；同时建议通过对话与和解解决各种分歧和争端，确保符合缅甸人民的愿望。



越南常驻联合国代表团副团长、公使衔参赞黎氏明钗在会上发言时强调，越南支持并高度评价东盟轮值主席在促进有关各方配合寻找和平且可持续解决方案中的作用以及东盟在加快对缅甸人道主义援助以及若开邦（Rakhine）民众遣返进程中所做出的努力。



越南认为，解决缅甸问题应当由缅甸主导。 缅甸所有利益攸关方应全面有效地落实东盟所达成的五点共识，结束暴力，确保人人都能受到人道主义和医疗援助，为促进对话与和解营造便利环境。 国际社会应加强与东盟和联合国机构的协作配合，有效协调人道主义救援活动，确保救援物资送到困难群众手中，特别是妇女和儿童。 在此过程中，国际社会须确保尊重缅甸的主权、独立、领土完整和统一等。



关于若开邦的局势，黎氏明钗高度评价启动遣返进程的倡议，并呼吁国际社会加大对该问题的资金支持力度以及携手寻找可持续解决方案等。



在强台风“穆查”登陆缅甸造成重大人员伤亡和财产损失的背景下，黎氏明钗向缅甸人民表示深切慰问和同情。 作为联合国和东盟的积极成员，越南继续推动对话与和解进程，缩小分歧，以帮助缅甸解决当前局势。（完）

