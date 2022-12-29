越南统计总局局长阮氏香：2023年经济增长6.5%将是一项极具挑战性的目标

在全球经济面临诸多困难和挑战的背景下，2022年底，越南经济实现疫后复苏和强劲增长。

然而，越南经济的开放度较大，深受世界形势各方面的影响。因此，越南国会将2023年的增长目标确定为6.5%，低于2022年经济增长水平（8.02%）。为更好地了解这一问题，越通社记者采访了越南国家统计总局局长阮氏香女士。

对于2022年越南经济形势的主要特点，阮氏香表示，2022年在全球经济面临重重困难的背景下，越南经济仍坚持不懈，渡过疫情难关，实现疫后经济复苏和强劲增长。各经济产业迅速恢复，2022 年越南国内生产总值 (GDP) 同比增长了8.02%，是2011-2022年期间增幅最高的一次。

另一个亮点是，在世界经济面临许多困难和挑战的背景下，由于积极灵活地采取措施，加强贸易促进活动，越南出口市场多样化，产品质量不断改善，进出口活动取得积极的成效。2022年，出口额达3718.5亿美元，同比增长10.6%。

阮氏香表示，2022年，越南经济仍将面临生产投入成本高等困难，对农业造成影响。此外，2022年4季度工业生产受订单下降、投入成本高、原材料供应紧缺等因素的影响，导致增速趋缓。

2023年，预计世界形势持续错综复杂且难以预测。从国内形势来看，影响通胀率的因素多，如原材料价格波动、生产成本高、供应链中断风险大等。此外，国家管理的服务价格调整以及自然灾害、疫情、气候变化等是需要密切关注的问题。

由此可见，2023年国际形势将更加严峻，对越南经济增长产生重大的影响。在此背景下，越南国会设定了2023年经济增长6.5%的目标，虽然低于2022年8.02%的增长水平，但仍是一项具有挑战性的目标。

阮氏香指出，通过有效落实2023年经济复苏计划，越南将维护政治社会安全稳定，保障和改善民生。此外，有效抑制通货膨胀是帮助越南经济保持良好增长势头的重要因素。（完）