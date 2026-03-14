越南统计局：国内消费有望延续积极增长态势

随着全球经济环境的逐步企稳与国内政策红利的持续释放，越南国内消费市场在2025年交出了一份亮眼的成绩单，并展现出迈向2026年可持续发展的强劲势头。



统计数据显示，2025年越南商品零售总额与消费服务收入同比增长9.2%，这一数据的攀升不仅反映出居民购买力的稳步回升，更凸显了消费作为经济增长“压舱石”的核心作用。



财政部统计局分析认为，支撑消费增长的底层逻辑在于居民收入与就业状况的持续改善，这直接增强了社会整体的支出能力。在宏观经济保持稳定、各项扶持政策精准落地的背景下，消费者对未来市场的信心得到了进一步巩固。此外，服务业的爆发式增长成为拉动内需的关键引擎。



2025年，住宿餐饮业与旅行服务收入分别实现了14.6%和20.2%的显著增长。特别是旅游业的强劲复苏，全年入境国际游客数量突破2120万人次，创下近年来的历史新高，带动了相关服务产业链的全面回暖。



消费模式的数字化转型也为市场注入了新动能。电子商务、在线购物及各类数字服务的飞速发展，打破了传统地域限制，极大拓宽了商品的销售渠道。结合各地密集开展的消费刺激计划与商品促销对接活动，多元化的消费场景有效激发了潜在需求。



统计局持预期2026年国内消费有望延续积极增长态势。要实现这一目标，前提仍需维持宏观经济的稳定性并确保生产端的平稳恢复。（完）