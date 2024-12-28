越南经济：灵活合理的财政政策

财政政策是重要支柱之一，有助于保持宏观经济稳定、促进增长和可持续发展。在越南经济在新冠肺炎疫情后逐渐复苏但仍面临诸多重大挑战的背景下，财政部出台了一系列灵活措施，支持企业和人民渡过难关，恢复经济活动。

经济复苏背景下的财政政策

财政部作为财政预算领域的主要参谋机构，积极开展灵活的财政政策。2020-2024年期间，该部开展总额近900万亿越盾的延期、免除和减少税收、费用和收费的措施。仅2024年，税收、费用和土地租金的减免和延期金额估计达189.6万亿越盾。这些政策被视为帮助企业和民众减轻负担的重要措施，为疫后经济复苏创造了条件。

越南政府副总理胡德福强调，在多国采取紧缩财政政策以巩固公共财政背景下，越南仍保持扩张性政策以促进经济发展。在最近的国会会议上，胡德福强调，货币政策和财政政策是经济的两大推动力，其中实施开放、合理的财政政策有助于促进宏观经济增长，推动生产经营复苏。

税务总局领导表示，财政政策效果显著，2020年至今每年税收支持率约占国家预算总收入的10-15％。这些政策不仅支持企业维持经营，也为越南商品提高在国际市场上的竞争力创造条件。《增值税法》修正案规定对化肥适用5%的税率以及对出口加工区的税收政策，清楚表明了越南政府对支持生产和出口的一贯政策。

促进公共投资支出和财务管理

除了税收扶持政策外，越南财政部还推动公共投资资金的拨付，将其视为促进经济增长的重要资源。但截至2024年11月底，公共投资资金到位率仅达到年度计划的54.8%。这一结果反映出项目实施过程中从场地征地拆迁到行政手续等方面存在诸多困难。加快推进公共投资到位进度有望将为基础设施发展创造动力，扩大生产能力并创造更多就业机会。

为确保国家预算平衡，财政部提出节省经常性支出，严格管理汽油、黄金交易、食品饮料、电子商务等领域的收入。得益于此，2021-2023年期间国家财政赤字控制在GDP的3%左右，预计2024年控制在3.4%左右，仍在国会允许的范围内。

越南经济专家丁仲盛评估，2024年刺激消费、扶持企业和公共投资的措施有助于经济稳定发展。但他也警告称，未来一段时间控制通胀、公共债务等将面临重大挑战。

2025年经济展望与财政政策取向

2025年，预计越南将面临诸多困难，因为通货膨胀和公共债务继续给经济带来巨大压力。财政部强调，将继续积极有效管理财政政策，助力经济社会发展、国防安全、社会保障等。同时，该部还注重加快重要基础设施投资项目、区域和跨区域互联互通项目的资金到位进度，以提高生产能力和竞争力。

此外，该部继续完善国家预算收入体制、政策和法律，加强财政纪律，重组公共债务结构，使其更加安全和可持续。严格控制赤字支出和公共债务将是未来几年确保金融安全的关键。

在全球经济波动难以预测的背景下，越南将有效将财政政策和其他宏观经济政策相结合，维护经济基础，控制通货膨胀，确保经济体各大指标得到保障并促进可持续发展。（完）