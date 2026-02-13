越南经济自2026年起迈入新一轮增长周期

近期国际组织的评估显示，越南不仅在2025年保持了稳健的增长势头，还为自2026年起迈入新一轮增长周期创造了有利条件，其发展前景在地区内被普遍看好。



2025年，越南跻身亚洲增长最快的经济体之列，国内生产总值（GDP）增长8.02%，为2011—2025年阶段的第二高水平。



东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）在1月21日公布的报告中预测， 2026年越南GDP增长7.6%，在东盟十个成员国与中日韩中位居首位。其他一些机构也给出了较为乐观的预测，如大华银行（UOB）预测增长7.5%，汇丰银行（HSBC）预测增长6.7%，世界银行（WB）预测增长6.3%。



东盟与中日韩宏观经济研究办公室指出，这一前景反映出越南在区域供应链中的作用不断提升，尤其是在高科技制造与出口领域，此外国内需求保持稳定，宏观经济运行延续了总体平稳。



外国企业界的信心持续成为一大亮点。越南欧洲商会（EuroCham）透露，2025年第四季度商业信心指数达到80点，为7年来最高水平。约88%的受访欧洲企业对越南2026—2030年阶段经济前景充满信心。



从投资者的视角来看，越南的吸引力不仅来自成本优势，还得益于制造业及配套服务生态体系的不断扩展、在高附加值产业链环节中日益深入的参与程度，以及投资环境的持续优化。



各国际组织通常强调支撑增长前景的三大主要动力。一是外国直接投资（FDI）继续发挥重要作用，尤其是在电子、科技、绿色制造和数字化转型等领域。越南在各家跨国企业生产布局多元化战略中的地位日益凸显。



二是2025年国内消费增长约8%。国内消费与投资被视为重要支柱，助力经济体更好地抵御外部冲击。



三是旅游业强劲复苏，2025年越南接待国际游客超过2100万人次，从而带动服务业、就业以及居民消费增长。



东盟与中日韩宏观经济研究办公室还指出，全球对科技领域，包括先进电子、半导体、数字服务以及人工智能应用的需求正为像越南这样高度开放的亚洲经济体带来显著增长动力，更深度地融入区域科技价值链被视为一项长期优势。



总体来看，各国际组织普遍认为，越南的机遇在于继续保持宏观经济稳定、改善投资环境、提升资金质量和生产率。这被视为推动越南经济自2026年起进入更具可持续性的新一轮增长周期的重要基础。（完）