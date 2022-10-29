越南经济强劲复苏 增长前景光明

越南经济已经走过了 2022 年的三分之二，前9 个月的增长率大13%，超过了所有预测。这一结果为全年增长创造了巨大空间，有望超过国会提出的目标。回顾9个月以来的经济形势，可以看到在疫情影响下艰难度过2年之后，商界和民众所付出的巨大努力。与此同时，越南经济正迎来许多新的机遇。

在经历了因疫情而不得不暂停出口活动的困难阶段后，随着越来越多来自欧洲、日本和美国的客户前来订购，越南企业迎来了许多新机遇。到三季度末，很多企业对2022年全年实现两位数增长充满信心。

黎国庆- Jager 高端家具厂经理：“前两年，由于新冠疫情，我们的经营活动面临许多困难，增长率不及预期。但到2022年，新冠疫情的严重程度逐渐减轻，国外合作伙伴来访更加频繁，国内市场也快速复苏，因此收入非常稳定。”

对于许多国内制造企业来说，主动把握疫情态势和客户需求让他们有了更多积极的经营创意。

陶秋贤–越南VTI股份公司生产总监：“我们在前三季度中一直非常努力，在进入国外市场遇到困难的情况下，我们推动了国内市场，并看到了国内企业的数字化转型需求正在增加，这对我们来说是招徕更多客户的机会。”

今年前9个月，越南GDP增长8.83%，也是以往12年来的最高增幅。9个月来，加工制造业继续成为整个经济的增长引擎，增长10.69%。特别，服务业强劲复苏，增长10.57%，对GDP的贡献率为54.17%。FDI资金到位率达年初以来的最高增幅，同比增长 16.2%，达154 亿美元。

阮氏香-越南计划与投资部统计总局总局长：“这是一个非常积极的成果，体现了党、政府和国会在落实主张政策和指导方面的决心，以及人民和企业乃至整个政治体系的齐心协力。”

专家认为，经济开放程度较高的越南仍面临诸多挑战，如世界经济形势不稳定、通胀风险依然存在、原材料价格上涨等。但凭借前三个季度的强劲增长，越南经济实现并超过7.5%到8%以上的全年增长目标胜券在握。（完）