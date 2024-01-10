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越南经济作物出口面临的挑战
据工贸部进出口局，2023年，越南咖啡出口受益于罗布斯塔咖啡价格攀升。据估计，2023年越南咖啡出口约达16.1亿美元，平均每吨2834美元，同比增长14.1%。
聚集，2024年越南咖啡产业将继续受益于罗布斯塔咖啡价格处于高位，甚至因供应短缺的担忧，出口价格可创新高。
2023年前11月，越南咖啡对意大利、日本、西班牙等传统和潜在市场的出口额保持增长势头，但对美国、德国和俄罗斯的出口却下降。2023年前11月，罗布斯塔咖啡和加工咖啡出口额分别同比增长3.7%和27.2%，阿拉比卡咖啡和Excelsa咖啡出口额分别下降37.3%和5.7%。
主要原因是2023年世界经济继续面临由新冠肺炎疫情和地缘政治紧张的影响，导致能源危机，通货膨胀处于高位，致使居民缩紧消费，阿拉比卡咖啡进口下降，罗布斯塔咖啡进口增加（因价格低）。这就是越南靠罗布斯塔咖啡生产优势的机会。
对于腰果业，2023年，腰果业出口达36.3亿美元。在经济衰退、通胀处于高位、世界各国消费者减少腰果消费等的背景下这是可喜的结果。2013年前11月，越南腰果对传统市场的出口都增长。
越南腰果对美国、中国、荷兰、德国、英国、阿联酋等市场的出口保持两位数增长。据越南腰果协会，2024年，这类产品销售将逐渐增加，生产量和收获产量保持稳定。
2023年，越南腰果出口量和出口额分别达26.7万吨和9.12亿美元，分别同比增长16.6%和6.0%。其主要原因是重点市场的消费需求低，导致咖啡价格大幅下降，仅达每吨3420美元，同比下降19.4%。
得乐九·二进出口一人有限公司可持续农业发展部经理阮进永表示，对于咖啡产业，目前最大挑战就是满足各可持续发展指标，尤其是欧盟零毁林法案（EUDR）规定。
对于胡椒产品，越南胡椒协会办公室主任黎越英认为，越南胡椒产品正面临进口试产各有关食品质量、安全卫生的技术壁垒。
与此同时，腰果生产和出口正面临转向绿色生产的压力，以满足美国、欧洲各国等进口伙伴关于环境、社会责任等的严格要求。（完）