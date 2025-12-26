越南纺织服装业：巩固全球供应链地位

2025年，越南纺织服装行业面临多重挑战，例如供应链中断、运输成本上升以及多个市场采购政策快速变化。然而，凭借企业界的灵活应对，该行业仍顺利完成生产经营目标，巩固了在全球供应链中的地位。



通过市场、产品和客户的多元化战略，越南纺织服装产品已出口至138个国家和地区，有效降低了风险，并能够主动应对市场波动。



越南和寿纺织股份公司总经理阮玉平表示，2025年行业持续复苏但尚不稳定，整体需求偏弱。贸易政策变动，尤其是美国及其他主要市场的反倾销与贸易救济措施，给企业带来竞争压力。然而，公司通过采取灵活措施，实现营业收入近5.54万亿越盾（完成年计划的110%）、出口额达2.68亿美元（完成年计划的105%）、合并利润超过4亿越盾（完成年计划的111%），员工平均收入比2024年增长16%。今后，公司将重点优化客户与核心产品布局、发展高附加值纱线、升级生产设施，加强财政管理。



南定纺织股份公司总经理武玉俊指出，行业面临价格、绿色生产和环保压力日益加剧。公司完成营业收入1.23亿越盾（完成年度计划的112%）、税前利润约26亿越盾，员工平均收入每月超过920万越盾。2026年，公司目标营业收入1.2万亿越盾、利润达122亿越盾，将重点提升管理水平、完善薪酬与福利机制，以留住和吸引高技能人才。



2025年，越南纺织集团（Vinatex）实现营业收入18.89万亿越盾（完成年计划的103.2%）、利润达近1.35万亿越盾，员工平均收入同比增长10%。

Vinatex总经理高友孝表示，2026年营业收入目标为20万亿越盾、利润1.2–1.5万亿越盾。在市场缺乏突破性增长的背景下，这是一项具有挑战性和潜在风险的计划。

越南纺织服装协会（Vitas）主席武德江指出，2025年行业实现出口额460亿美元，同比增长5.6%，贸易顺差210亿美元，凸显其在国家贸易平衡中的支柱作用。国内附加值比例约52%，显示原辅料供应自主能力提升。但运输成本高、质量要求严格、主要市场采购政策快速变化仍是挑战。



为实现2026年出口额达48–49亿美元和2030年达64.5亿美元目标，行业将聚焦三大支柱：继续推进市场、产品和客户多元化，强化投资与供应链合作以弥补供应缺口；发展与科技相结合的资源，将越南品牌走向世界。



Vinatex总经理高友孝指出，全球消费需求尚未恢复至疫情前水平，通货膨胀和生活成本上升导致消费者收紧非必需品支出，纺织服装类产品也在其中。美国实施反倾销税后，订单下降20–30%，质量要求提高、交货期缩短、单价下降。高友孝强调，企业需主动应对市场波动，强化管理、扩展客户资源与市场份额，以保障劳动人员的就业岗位并提升企业的经营效益。（完）