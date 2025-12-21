越南纺织服装业面临深度重构压力

在世界市场面临诸多困难背景下，越南纺织服装业正全力冲刺，预计以2025年出口额达到460亿美元的成果收官。这一结果虽低于480亿美元的目标，但相比去年仍增长5.6%，稳固了其全球“前三”的地位。这是一个重要里程碑，有助于该行业在深度重构压力和满足出口市场绿色标准的情况下，完成未来几年的目标。

越南纺织服装协会（Vitas）主席武德江表示，在2025年行业经历市场波动和国际政策动荡的情况下，行业出口额减少20亿美元在所难免。具体而言，中美贸易紧张局势升级导致许多纺织服装品目被加征关税，加上复杂的地缘政治背景以及美国和欧盟购买力下降。

这些因素与全球消费需求放缓形成叠加效应，导致出口成果受到挤压，企业压力日益增大。值得注意的是，在地缘政治碎片化和从碳边境调节机制（CBAM）到更严格的原产地规则等一系列新关税壁垒背景下，全球供应链日益脆弱。因此，各大品牌不得不进行生产多国化以分散风险。

越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高友孝分析，纺织服装业是越南主力出口行业，出口额位居全国第三，但在竞争日趋激烈、主要进口市场要求日益苛刻的背景下，其正面临诸多挑战。

与此同时，客户倾向于下短期、小批量订单，要求快速交货，以及较高的竞争压力导致加工价格大幅下降，随之而来利润空间收窄，这些都是企业需继续面对的挑战。

因此，企业必须主动应对小批量、高技术要求、周期短、交货快的订单，同时主动掌握服务于国内生产的原材料供应。

再者，越南纺织服装业主要参与生产环节，在设计、品牌建设或分销等高附加值环节尚未大力发展。另一方面，目前，越南相比许多出口国已不再具备劳动力价格优势。数量大增但加工价格低的订单正在向劳动力成本更低的国家转移等。

到2030年，本着可持续发展和循环经济的导向，越南纺织服装业设定了出口额达到645亿美元、年均增速6.5-7%、国内市场发展规模达到80-90亿美元的目标。其中，战略重点是“绿色化-数字化”，将本土化率提升至60%以上，建设强大的时尚品牌。

为了实现这一目标，越南纺织服装协会主席武德江认为，企业必须大力推进市场、品类、客户多元化战略，并推动对短缺供应环节的招商引资能力，制定与科学技术并重的人力资源发展战略，特别要树立将越南品牌推向世界市场的远大志向。

为克服挑战，纺织服装企业需要两大构建两大支柱，即通过原材料本土化、绿色化和设备升级来提高国内生产能力，同时，扩大海外投资，选择具有合理成本、关税优惠、物流顺畅和跨境管理优势的战略性市场。

基于可持续发展和循环经济方向，该行业正大力向FOB模式（包工包料完成生产）、ODM模式（原始设计制造）转变，从设计、原材料、运输到进口国仓库管理实现主动掌控，致力于主导生产而不仅仅是代加工。（完）