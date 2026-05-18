越南纺织服装业迎来高技术产业的外资

随着出口额连年实现突破性增长，并朝着在2026年达成500亿美元的目标迈进，越南纺织服装业正稳居全球出口前三地位。越南已不再仅仅是廉价劳动力的目的地，而是正在成为承接全球各大经济集团高科技投资浪潮的战略首选地。



截至目前，外商直接投资企业始终是推动越南整个纺织服装业出口额增长的核心动力之一，占出口总额的60%至62%以上。来自韩国、中国台湾、日本等国家和地区的大型集团的进驻，不仅带来了雄厚的资金，而且正在强烈转向绿色投资和智能技术趋势，以充分利用越南作为成员国所加入的新一代自由贸易协定（FTA）带来的诸多优势。



尽管发展前景非常明朗，但当前情况已给国内企业带来了诸多难题。为了能够主动化解上述困难，越南纺织服装协会（VITAS）建议企业需要加大力度，将新技术成果直接应用于生产经营过程中。



在法国第一视觉纺织面料展（Premiere Vision）上，客户了解一家越南企业的童装产品。图自越通社

因此，加大对厂房系统基础设施的资金投入，以达到严苛的国际评估标准，是一件刻不容缓的事情。企业需要集中资金进行技术现代化改造，向自动化模式转型，应用先进的机器人系统，并将人工智能（AI）整合到日常生产运行的各个环节中。



为了支持并及时满足越南纺织服装业强劲的技术转型需求，同时缓解因劳动力短缺和运行成本高企带来的巨大压力，应用高新技术的全系列新一代缝纫机正受到企业界的广泛青睐。



在向智能生产模式转型的趋势下，如今的缝纫设备已不再仅仅充当纯粹的机械角色，而是成为了全方位辅助整个生产线管理与运行的一个智能环节。



显而易见，全球时尚与服装工业正在朝着全面自动化的方向以惊人的速度发生变革。在此背景下，技术解决方案提供商集团的角色变得愈发关键，直接助力缝织厂的数字化转型与技术升级。（完）