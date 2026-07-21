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越南纺织服装业加快重塑发展模式
越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高有孝表示，2026年上半年该集团营业收入超过10万亿越盾，增长9.6%；税前利润达8829亿越盾，同比增长32.4%；员工月均收入也增长8.9%。
为主动应对市场变化，集团各职能部门已积极提出库存管理方案，棉花采购优化方案及提高原材料利用效率方案，有效降低棉花价格和汇率波动带来的风险。同时，根据市场需求积极调整产品结构，逐步提升对中国市场、外商直接投资（FDI）企业以及国内市场客户的供应能力。
当前，全球经济形势依然复杂多变，竞争压力不断加剧。特别是，美国对所有进口商品征收10%临时关税的政策将于7月24日到期。此外，全球经济增长持续放缓，也将进一步加大企业在今年下半年面临的经营压力。
谈及这一问题，高有孝认为，主要市场消费需求持续疲软，价格下行压力不断加大，贷款利息和原材料价格仍可能继续波动，加之纺织服装出口国之间的竞争日趋激烈，都将对企业生产经营活动带来影响。
为实现全年营业收入超过20万亿越盾、利润达1.4万亿越盾、进出口顺差增长10%等目标，该集团将重点实施一系列综合性举措，如优先维护战略客户，提高生产效率和加强现金流管理，加快数字化转型，完善企业管理平台，提升质量管理体系和企业社会责任水平，同时加强原产地监管，以满足出口市场日益提高的要求。
越南纺织服装协会（Vitas）主席武德江表示，2026年上半年，越南纺织品服装出口总额超过222亿美元，同比增长1.7%；纺织服装原辅材料进口额达132.4亿美元，同比增长4.3%。
除了所取得的积极成果之外，纺织服装业目前仍要面临诸多挑战，包括主要市场需求复苏缓慢，价格竞争日趋激烈，60%至70%的原辅材料依赖进口以及环境、社会与治理（ESG）合规成本、产品溯源要求不断提高等。
越南纺织服装行业依靠扩大规模实现增长的空间已有限。要实现全年480亿美元的出口目标，该行业必须加快发展方式转型，着力提高生产效率和产品附加值，增强原辅材料自主供应能力，积极开拓多元化市场，大力推进数字化转型和绿色转型。
与此同时，应围绕发展国内市场，打造越南品牌和时尚产业，融入全球供应链；吸引对纺织—印染—后整理等环节的投资；推进自动化、智能工厂建设和人工智能应用等战略支柱持续发力。（完）