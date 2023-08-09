越南纺织品服装和鞋类吸引美国消费者的关注

从8月7日至9日，越南纺织服装协会（VITAS）、越南皮革鞋类和手袋协会（LEFASO）代表团参加在美国拉斯维加斯市举行的2023年第16届国际服装及面料展览会（Magic Show 2023 ）。这是2023年越南贸易促进计划框架内的活动，也是研究、考察美国市场的年度活动之一。

今年，越南纺织服装代表团有28家企业参加，共设20多个展位。越南展区聚集在展会中心位置，吸引了大量参观者的关注，展示了越南纺织品服装和鞋类在美国这个传统市场的威望和地位。

越南驻美国商务处处长兼商务参赞杜玉兴表示，据美国商务部国际贸易委员会（USITC）的统计数据显示，今年前5个月，越南继续是美国第八大贸易伙伴，美国是越南第一大出口市场。美越贸易顺差达约400亿美元，仅次于中国和墨西哥。

越南与美国经济互补性较强，越南商品质量不断提高，价格具有竞争力。在纺织服装和制鞋业方面，越南是美国第二大出口国，仅次于中国。根据2023年最后两个季度的新订单情况显示，在美国商店货架上的越南商品越来越受欢迎。

VITAS副主席张文锦指出，“从现在到年底，订单情况将有所改善。预计2023年越南纺织品服装出口额将达到80亿美元。”

LEFASO副主席潘氏青春表示，美国继续是越南制鞋业潜力巨大的传统市场，占出口总额的比重巨大。预计鞋类订单将回升，尤其是在今年最后几个月。据统计，美国库存量已经下降，分销商将要补充新订单。

为支持国内企业，越南驻美国商务处将积极举办活动，开拓市场，掌握市场消费趋势和新政策信息，联系合作伙伴，支持企业有效参与Magic 展。

据预测，美国经济已释放出积极信号，这是越南纺织品服装和制鞋业加快复苏步伐的重要基础，为促进国民经济增长，保障和改善民生做出积极贡献。

美国拉斯维加斯国际服装及面料展览会由美国Advanstar Communications集团旗下的MAGIC展览公司主办，始办于1933年，每年2月和8月各举办一次，已有80年的历史。

MAGIC展是目前全球唯一一个从服装原料到各类服装成品及与之相关产业链配套服务的最完整全面的专业服装及面料辅料展览会，是最佳服装、面料、辅料、服装产业链相关服务交易平台，是吸引全球媒体关注的服装产业链相关最新信息的发布中心，是最新潮流时装秀及服装产业链市场热门话题主题讲座的盛宴。

据了解，MAGIC展至今每届展览规模逾20万平方米，每届都吸引来自约40个国际近4000家企业参展。据统计，MAGIC每年吸引来自世界各地110个国家及地区的约100000名买家前来洽谈，其中54%的买家来自采购决策层、80%的买家期望通过展会寻找到新的合作伙伴、75%的买家会在展会结束后和供货商企业进行进一步的洽谈交流。（完）