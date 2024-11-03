越南纺织业迎来利基市场的机遇

《人民报》报道，越南纺织服装集团（Vinatex）与英国Coats集团签署生产防火面料和服装的战略合作协议7个月后，目前已生产出第一批订单并向市场供应。

突破性的一步

Vinatex执行经理范春程表示，在Coats集团的发展战略中，防火面料是未来5年的重点产品之一。因此，合作伙伴在产品研发方面做了周密的准备，并利用该产品曾经在墨西哥和印度应用的经营优势和生产经验。

对于Vinatex来说，过去一段时间，该单位的发展方向是基于纱线、织造、染色、缝纫等供应链的基础和优势，以满足全球所有客户的需求。

生产防火织物产品的准备过程包括市场、人力资源、工厂、技术等许多需要遵循的原则和规定。截至目前，该单位获取信息、接受技术转让、制作样品等，生产出的产品均符合技术要求，赢得合作伙伴的高度评价。

范春程先生重申：“除了优势之外，企业也遇到很多困难，因为防火产品属于特殊产品，所用化学品与普通化学品不同。一些化学产品标签需要1到2个月的时间才能订购并运输到越南，即使要通过飞机运回来。所有化学品、染料等供应商都必须满足合作伙伴的严格要求，企业才能签订合同并投产。”

被选为新产品线制造商将有利于企业获得从生产基础到长期经营效益各方面的发展机会，同时也帮助企业推广供应链，拥有自有品牌的成品。

Vinatex董事会主席黎进长表示，与Coats集团合作生产防火面料和服装是一个突破性的一步，帮助该企业提升品牌，因为该产品技术要求高、具有法理性、有版权、不是常规的时尚产品。值得注意的是，产品必须严格遵守进口国的标准和评估规定。

目前，该企业正在紧急生产出口到印尼、印度、中东、美国等市场的第一批防火面料订单。黎进长先生强调：“对于该产品，该单位今年和前5年的收入目标为200万-250万美元。每年，该产品都能成倍增长，满足市场的需求，特别是美国，因为这是世界纺织服装非常重要的市场。该市场的进展将在欧盟、日本、韩国等其他市场创造优势。”

必然趋势

近年来，纺织服装企业不断投资、研发、向市场推出新产品线，保持增长，帮助企业渡过难关。例如，10号制衣总公司投资了一系列现代化设备和机械，并定期举办培训课程以提高劳动者的技能。从而，该单位已准备好接受需要短生产时间和快速交货的专业、难度高和复杂的订单。

另外，丰富股份总公司从2019年至今与Advance Denim有限公司合作，专门生产牛仔布。截至目前，丰富股份总公司已跃居成为越南牛仔面料生产的龙头企业之一。除了经典的100%纯棉系列外，股份总公司还发展了数百种新牛仔裤款式，采用棉、天丝、氨纶和粘胶纤维成分，以满足市场的时尚需求。

因为，这些产品需要大量资金进行技术投入，企业还需要战略和决心以及够强的人力资源。尽管困难仍然很大，但许多企业仍然愿意投入基础设施、人力资源和技术，以实现可持续发展。

越南纺织服装协会（Vitas）主席武德江表示，主动寻找新客户，特别是在利基市场，这被视为在当今困难时期帮助企业保持稳定的钥匙。例如，中东市场的增长速度非常快，该地区的消费者愿意支付高价购买质量好的产品。

然而，该地区具有文化多样性，需要企业进行投资、研究、了解文化、消费习惯和营商环境，才能提供适合的产品。接下来，俄罗斯、加拿大、中国等新的潜在市场也需要企业进行投资和研究，推出合适的产品线来满足消费者的需求。

除了出口产品外，Vinatex和Coats集团还希望能够将越南制造的产品带给目前从国外进口防火面料的客户合作伙伴，并立即在国内供应，取代目前在越南供应FOB生产的品牌。

Vinatex执行经理范春程：“与此同时，双方重点根据Vinatex生产的战略产品类型，根据每个客户的需求，建立面料质量水平的传媒计划”。（完）