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越南红河三角洲南部的农业乡村旅游

越南红河三角洲南部的宁平、河南、南定、太平等四省份已经和正在利用得天独厚的优势发展农业农村旅游。 越南旅游专家和文化研究人员认为，红河三角洲南部省份有大面积的农田，主要是肥沃的冲积土。这是一个集约化农业水平高的地区，潮湿的热带气候条件非常有利于农业发展和农业与乡村旅游。

近年来，许多国内外游客更愿意选择农业乡村旅游作为一种全新的体验方式。在新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行之后，在乡村未受破坏的美丽风景区进行廉价旅行的趋势有所增加。

抓住这一机遇，红河三角洲南部各地方明确农业与乡村旅游发展战略。其中，河南省明确指出，到2030年和2050年愿景，农业与乡村旅游将成为河南省旅游业的主要产品之一。

太平省已经批准了“2022-2025 年农业农村发展与旅游业相结合提案和2030 年愿景”。据此，太平省将发展80个至85个具有自身特色的农业生产基地；建立3-5家农业旅游合作社，以充分发挥太平省的潜力与优势。

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赴长安名胜区，游客们可欣赏美丽的自然风光。这里有山有水，景色优美。图自越通社

最近，宁平省在安庆县庆善乡试点展开种植向日葵花园；支持华闾县的宁海乡和宁胜乡种植日本莲花和宁江乡种植葡萄等。这些努力旨在创造出许多独具特色的农业旅游产品，吸引游客，为提高耕地价值，提高农民收入做出贡献。

河南省农业与农村发展厅副厅长吴孟玉认为，红河三角洲各地方要注重举行培训班，提高农民从事农业旅游的能力；投资农业旅游示范试点模式，以此作为促进人们参与乡村景观管理和保护的基础，维护水稻文明的特色；加大对度假村的投入，打造地方特色新颖的农业旅游产品，提高竞争力。

太平省农业与农村发展厅厅长丁永瑞先生表示，红河三角洲南部各地方需要打造典型的农业旅游产品，避免重复；建设相关中心，推介特色农产品，吸引游客，满足游客需求。（完）

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世行（World Bank）公布的一份报告显示，尽管全球经济面临较多困境，但2023年越南经济增长率依然有望达6.3%。2021-2030年阶段，国家总体规划中提出国内生产总值（GDP）年均增长7%左右的目标。到2050年，按当前价格计算的人均 GDP将在2.7万至3.2万美元区间。
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