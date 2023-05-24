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越南红河三角洲南部的农业乡村旅游
近年来，许多国内外游客更愿意选择农业乡村旅游作为一种全新的体验方式。在新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行之后，在乡村未受破坏的美丽风景区进行廉价旅行的趋势有所增加。
抓住这一机遇，红河三角洲南部各地方明确农业与乡村旅游发展战略。其中，河南省明确指出，到2030年和2050年愿景，农业与乡村旅游将成为河南省旅游业的主要产品之一。
太平省已经批准了“2022-2025 年农业农村发展与旅游业相结合提案和2030 年愿景”。据此，太平省将发展80个至85个具有自身特色的农业生产基地；建立3-5家农业旅游合作社，以充分发挥太平省的潜力与优势。
河南省农业与农村发展厅副厅长吴孟玉认为，红河三角洲各地方要注重举行培训班，提高农民从事农业旅游的能力；投资农业旅游示范试点模式，以此作为促进人们参与乡村景观管理和保护的基础，维护水稻文明的特色；加大对度假村的投入，打造地方特色新颖的农业旅游产品，提高竞争力。
太平省农业与农村发展厅厅长丁永瑞先生表示，红河三角洲南部各地方需要打造典型的农业旅游产品，避免重复；建设相关中心，推介特色农产品，吸引游客，满足游客需求。（完）