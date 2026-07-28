越南红十字会第十二次全国代表大会开幕：越共中央总书记、国家主席苏林担任名誉主席

越共中央总书记、国家主席苏林出席越南红十字会第十二次全国代表大会并参加主席团。图片来源： 越通社

越南红十字会第十二次全国代表大会（2026—2031任期）于7月28日上午在河内越苏友谊劳动文化宫正式开幕。



本次大会是越南红十字会在庆祝其成立80周年（1946年11月23日—2026年11月23日）之际召开的重要政治活动，标志着在国家迈入新发展阶段的关键时刻，红十字会工作实现重要转型。



越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表指导性讲话。



大会隆重举行仪式，推举越共中央总书记、国家主席苏林担任越南红十字会2026—2031任期名誉主席。



越南红十字会中央党团书记、红十字会主席杜氏秋草在开幕致辞中表示，2026—2031任期的总体目标是建设一个强大、专业、现代、高效、有力、有效的越南红十字会，巩固其作为党和国家赋予任务的专业人道主义组织地位，在人道工作中发挥核心、桥梁和协调作用。要大力推进活动方式革新，坚持以人民为中心、以社区为基础，以数字化转型和改革创新为动力，以社会资源对接为主要手段，不断提升人道工作质量和效能。弘扬民族仁爱传统，动员整个政治体系和社会力量参与人道事业，更好照顾贫困群众、困难群体和弱势人群；提升灾害预防、应对能力和社区韧性，助力有效落实社会民生政策，保障人民安全，推动国家可持续发展。本任期的行动方针是“团结—创新—专业—自强”。



本届大会以“发挥人道工作核心作用，推进改革创新、数字化转型与资源对接，建设坚强红会、安全社区、自强社区，迈向可持续发展”为主题，明确提出多项具体目标：力争任期内全会人道活动总价值达到25万亿越南盾以上，惠及超过5000万人次；实现100%省级和乡级红十字会统一部署数字化管理、调度与运营平台；发展会员逾100万名，常态化志愿者超过20万人；动员并接收约900万单位血液；为150万至200万人次提供急救技能培训；同时，积极建设安全社区模式，提升灾害与突发事件应对能力，不断增强群众和社区的自强韧性。



大会确定了三大突破口：全面推进数字化转型，推动人道地址数字化，提高活动透明度；建设绿色人道生态系统，创新救助方式，推动自强生计和可持续发展；建设一支专业、主动、随时就地快速响应的志愿者队伍。与此同时，继续推进“仁爱春节”和“好人好事——携手共建仁爱社区”两大运动，深入开展“每个组织、每个人对接一个人道地址”活动以及“安全社区、随时应对灾害”计划。



越通社将继续对大会进行后续报道。（完）