越南紧急行动 应对气候变化

气候变化比以往更加严峻和不可预测，其影响更加强烈。平均气温上升、海平面上升、极端天气现象出现次数增多、强度加大，并对社会经济发展和人民生活产生影响。

严格管理，合理有效利用土地资源；保护和改善环境；积极主动部署适应气候变化和严重自然灾害的解决方案是越南整个政治体系最重要的任务之一，并被确定为党的十三大任期的六项重点任务之一。

联合国减少自然灾害风险办公室有关世界气象组织减少自然灾害风险并结合输入数据的一份报告显示，在越南，人们面临着多种类型的自然灾害，包括创纪录的高温、局部洪水、咸水入侵、山体滑坡等新情况，特别是在九龙江三角洲。

据国家自然灾害防控指导委员会的报告，2023年越南各地发生22类中的21类自然灾害1964起。大雨会导致山体滑坡、山洪、大范围的洪水。

2024年初至今，全国多地发生干旱、海水入侵、山体滑坡、地面沉陷洪涝、冰雹、地震等严重自然灾害。2024年前4个月，全国各地平均气温较常年平均偏高0.5～1.5摄氏度。

在九龙江三角洲地区，根据南方水利科学研究所的最新报告，2024年旱季，约50万户家庭缺乏生活用水。目前，该地区许多地方面临着严重的水资源短缺问题。据水文气象总局的预测，2024年东海将出现约11-13场台风和热带低压，其中5-7场影响越南陆地。

目前，越南已制定应对气候变化的政策、战略和计划以及适应气候变化的目标。自然资源与环境部水文气象总局副局长黄德强表示，自然资源与环境部已责成水文气象总局密切监测和监督自然灾害情况、流域水源，主动预测并发出有关厄尔尼诺、热浪、干旱和水资源的早期、长期预警，为有关机构和人民群众提供及时信息。

为了实现越南适应气候变化的目标，河内自然资源与环境大学黄氏兰香教授提出了一些解决方案，例如：增强自然、经济和社会系统的复原力和适应能力，确保植树造林的可持续生计有助于防止退化并恢复森林资源和生态系统，重点发展农业和粮食安全，投资建设适应气候变化的适当基础设施，建立预报和预警系统；建设自然灾害预防工程，并重新安置受气候变化影响高风险地区的居民。

越南为应对气候变化采取了多项行动，如：修改2013年《土地法》、2010年《矿产法》、2010年《节约高效利用能源法》等；研究并提出水文气象、资源、海洋与海岛环境、生物多样性等法律修正的建议；核查和完善实施细则体系，研究应对气候变化法律制定的科学依据。与政府一起，许多非政府组织或个人的项目也为应对气候变化做出了重大贡献。（完）