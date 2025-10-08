越南紧急拨款1400亿越盾援助4省开展洪涝灾害恢复重建工作

根据财政部2025年10月8日第15559/BTC-NSNN号文件建议，政府总理决定从2025年中央预算预备资金中拨付1400亿越南盾，用于受灾群众紧急救助和灾后初步恢复重建工作。具体分配方案为：太原省500亿越南盾，高平省300亿越南盾，谅山市300亿越南盾和北宁市300亿越南盾。

政府总理要求太原、高平、谅山和北宁四省市人民委员会对此次追加资金实施严格管理，在使用过程中须完全遵守《国家预算法》及相关法律法规，确保资金专款专用、精准帮扶、程序公开透明，坚决杜绝浪费和腐败现象。资金使用情况须由财政部、农业与农村发展部等相关部门汇总后，统一向政府总理报告。

*此前，2025年10月2日，范明政总理已签署第2171/QĐ-TTg号决定，从2025年中央预算预备资金中拨付部分资金，用于支持多地应对第10号台风及今年以来多次自然灾害造成的损失。

根据该决定，中央预算预备资金共拨付2.524万亿越南盾，援助范围涵盖15个省市，主要用于保障民生、修复堤坝、水库、防灾工程及其他重要基础设施，安置受灾群众，重点应对第10号台风及本年度其他自然灾害引发的紧急灾情。具体分配如下：宣光省2000亿越南盾，高平省1950亿越南盾，谅山市200亿越南盾，老街省2000亿越南盾，太原省200亿越南盾，富寿省200亿越南盾，山萝省2000亿越南盾，莱州省240亿越南盾，奠边省900亿越南盾，宁平省200亿越南盾，清化省2000亿越南盾，乂安省5000亿越南盾，河静省5000亿越南盾，广治省2000亿越南盾，顺化市1350亿越南盾。（完）