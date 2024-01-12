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越南米粉跻身世界上最美味的20种汤类食品之列
谈到河粉，CNN 评论道：“肉汤、肉桂、八角、茴香和其他性温的香料一起熬煮数小时，为这道菜创造出美妙的芳香。”
在越南，食客可以随时在任何地方吃到河粉，无论是在路边的街头小摊贩、当地菜市市场还是在豪华餐厅和五星级酒店，都有不同口味的多种版本的牛肉河粉、鸡肉河粉，但牛肉河粉仍然是最受欢迎的原始河粉。
牛肉河粉的牛肉可分全熟、半生半熟、爆炒牛肉。无论是什么版本的牛肉河粉，一碗热气腾腾、风味独特的牛肉河粉都颇受食客喜爱，尤其是在冬天。
CNN在文中配图的一碗牛肉河粉图片下添加文字说明：“一碗牛肉河粉绝对能治愈一切。”
2022 年，CNN 将河粉列入亚洲 50 种最美味的街头美食榜单。
最近，世界著名美食网站TasteAtlas评选出的2023年全球100道最美味菜肴排行榜中，越南牛肉河粉也名列其中。
CNN 评出的世界上 20 种最佳汤类食品名单是美国爱好者出国旅行时的美食启发。
该榜单由CNN根据当地菜肴的受欢迎程度、独特的美味以及营养保健功效等因素进行排名的。
CNN名单上的其他一些汤类食品还包括：尼日利亚的邦加(Banga)、俄罗斯罗宋汤红甜菜汤、马赛鱼海鲜汤、西班牙式蔬菜冷汤收藏、葡萄牙羽衣甘蓝汤、北非阿尔及利亚传统浓汤（阿尔及利亚、利比亚和突尼斯）、虾汤（秘鲁）、卡尔乔羊肉汤（格鲁吉亚）、兰州拉面（中国）、冬阴功汤（泰国）、拉面（日本）等。（完）