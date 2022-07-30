越南第108中央军医院荣获“亚太区手卫生杰出奖”

2020年，克服在全球范围内迅速蔓延的新冠肺炎疫情（Covid-19）的困难，第108中央军医院感染控制科已报名参加并成为进入“亚太区手卫生杰出奖”总决赛的20多家医院之一。



经过严格的评估过程，通过五年报告中的实际数字和图像证明，越南第108中央军医院同来自日本、马来西亚、泰国、印度的各医疗单位在从7月28日至31日在新加坡举行的2022年第10届亚太感染控制学会国际会议（APSIC）上荣获2021年亚太区手卫生杰出奖。



第108中央军医院医院感染控制科主任阮氏金芳博士表示：“医院感染是患者在医疗单位看诊和治疗时被感染。医院感染会给患者和医疗单位带来严重后果，因为其会增加疾病的严重程度、增加死亡率并延长治疗天数，导致治疗费增加。尤其是在越南抗生素耐药菌增多的情况下，预防医院获得性感染的问题日益变得更加重要和紧迫”。



因此，手卫生是预防医院获得性感染最简单、最有效的措施之一。认识到上述问题，近年来，第108中央军医院不断投入和加强培训，采取多项全面措施，加强在医院看诊和治疗时的手卫生，确保患者的安全。（完）