越南第十六届国会第一次非常规会议：完善银行与反洗钱法律框架

政府确定本次修改与补充内容优先解决紧迫问题，及时处理因机构改革带来的影响；根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）及经济合作与发展组织（OECD）的建议弥补反洗钱法律体系中所存在的不足之处，并需在2026年10月OECD评估前完成相关整改。

此外，该草案解决国家银行金融机制中的困难与障碍，为国家银行全面履行其在国际货币基金组织（IMF）的成员义务提供依据；及时推进关于实现两位数增长目标、发展资本市场、减少对银行体系依赖的方针制度化，并将政治局第09号结论中有关权利限制的规定予以法律化。

受政府总理委托，越南国家银行行长范德印在作呈文时表示，对《反洗钱法》若干条款进行修改与补充，旨在回应FATF/APG/OECD的相关建议。其中包括修订“受益所有人”概念；将“加密资产服务” 列为报告实体，补充加密资产领域可疑迹象、实施反洗钱措施以及开展检查监督的责任。同时，补充完善金融机构客户身份信息识别条例和关于法律协议中信息透明度的规定。

该草案还补充要求报告主体必须“全面落实”对新产品、新服务及采用创新技术的现有产品和服务的反洗钱风险识别与评估政策和流程；修订报告主体向国家银行报告可疑交易的责任，明确其保存全部客户档案及所有交易记录（纸质或电子形式）的义务；并新增对举报人、信息提供者和揭发洗钱行为人员的保护规定。

另外，该草案还补充国家银行在编制、监测和分析越南国际投资状态方面的职责和权限。

国会经济与财政委员会主任潘文买作审查报告市表示，对于《反洗钱法》的修改补充，该委员会建议审查“受益所有人”的定义及确定标准；评估按新定义和可能产生的合规成本收集、更新和核验“受益所有人”相关信息的可行性。

同时，还需评估所要求收集与核验信息的合理性、获取客户身份识别信息核验数据来源的可行性；审查关于可疑交易报告和加密资产服务的规定；明确信息收集、核验、更新与存储机制；划分政府监察总署、国家银行监察机构、财政部及其他部委在反洗钱检查与监督工作中的权限范围。

关于《信贷组织法》第114条的修改补充内容，经济与财政委员会建议明确规定商业银行在作为企业债券担保资产管理代理时的责任与义务，国家管理机关的职责以及相关各方的权利义务。

此外，该委员会还建议及时颁布关于越南国际投资状态数据主体、信息范围、提供与共享机制的实施细则；审查国家金库开户规定并在越南境内使用外汇的许可情形、国家银行的金融机制，并在取消财政部对货币印制、铸造、销毁及国家外汇储备的管理与检查职责的同时，明确替代性的独立监督机制。（完）