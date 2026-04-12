越南第十六届国会第一次会议：通过关于汽油、柴油及航空燃料特别消费税的决议

4月12日上午，越南第十六届国会第一次会议以100%赞成票（出席会议的全部460名代表投赞成票，占国会代表总数的92%）表决通过《关于汽油、柴油及航空燃料环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议》。



关于生效时间，该决议自2026年4月16日起施行，至2026年6月30日止。



为确保国内汽油、柴油及航空燃料市场调控符合国际市场价格走势，国会授权政府发布决议，对决议第二条第a、b点所列内容作出决定，并在最近一次国会会议上报告。其中，a点涉及调整（缩短或延长）该决议的实施期限；b点涉及在紧急情况下，对该决议规定的环境保护税、增值税及特别消费税作出调整。

国会副主席阮氏红主持会议。图自越通社

决议共4条，其中明确规定：对汽油（不含乙醇）、柴油、煤油、重油及航空燃料的环境保护税税额为每升0越盾。上述产品不属于增值税申报、计征范围，但可抵扣进项增值税。各类汽油的特别消费税税率为零。



从事经营及进口汽油、柴油、煤油、重油及航空燃料的企业和个人，在销售环节及进口环节均无需申报、计算缴纳增值税。对于该决议未规定的环境保护税、增值税和特别消费税事项，按照现行税收法律、税收管理法律及相关法律规定执行。（完）