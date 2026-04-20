越南第十六届国会第一次会议第二阶段：审议决定多项重要文件

根据议程，越南第十六届国会第一次会议第二阶段（从2026年4月20日至23日）将审议决定多项重要内容，包括补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2025年厉行节约反对浪费工作；2025年国家性别平等目标执行情况。

此外，国会还就2026-2030年中期公共投资计划；2026-2030年五年国家财政计划；2026-2030年公债借贷和偿还计划；批准2024年国家决算；监督第十五届国会第十次会议收到的选民建议解决情况等内容提出意见。

在工作周内，国会将表决通过多项法律和决议，如《信息获取法（修正案）》、《首都法（修正案）》、《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修订补充法》、《法律援助法若干条款修订补充法》、《竞赛奖励法若干条款修订补充法》、《信仰宗教法（修正案）》、《越南社会主义共和国驻外代表机构法若干条款修改补充法》等。

国会将表决通过多项决议，包括：关于加强预防和解决国际投资争端协调机制及特殊政策的决议；关于批准2024年国家决算的决议；关于2026-2030年五年经济社会发展计划的决议；关于2026-2030年五年国家财政计划以及2026-2030年公共债务借贷和偿还计划的决议；关于2026-2030年中期公共投资计划的决议；关于2027年国会监督计划的决议；关于成立2027年国会专题监督代表团的决议；关于推动越南文化突破性发展的若干机制和政策的决议；关于试行公设律师制度的决议；关于设立中央直辖同奈市的决议；关于处理2024年《土地法》生效前组织和个人土地违法行为，以及继续解决积压、拖延项目的特殊机制和政策的决议。（完）