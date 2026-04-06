越南第十六届国会主席陈青敏简历

4月6日上午，越南第十六届国会第一次会议选举越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏同志为越南社会主义共和国第十六届国会主席。越通社谨向读者介绍国会主席陈青敏的简历：

陈青敏同志：

越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席、国家选举委员会主席。

越共第十届中央委员会候补委员；第十一届、十二届、十三届、十四届中央委员会委员；第十二届中央书记处书记；第十三届、十四届中央政治局委员。

经济学博士、政治学学士。

第十三届、十四届、十五届、第十六国会代表。

第十六届国会代表、胡志明市国会代表团成员。

陈青敏同志，出生日期：1962年8月12日，籍贯：芹苴市盛春坊。居住地：河内市巴亭郡潘庭逢街53号。

工作经历：

1979年7月至1987年12月：在后江省周城县团委工作。1982年8月25日加入越南共产党（预备期），1983年8月25日转为正式党员。

1988年1月至2010年12月：在后江省团委、省人民委员会工作，历任：后江省团委常委、副书记；芹苴省团委副书记、书记；芹苴省人民委员会办公厅党委书记、主任；省委委员、省政府党组委员、芹苴省人民委员会副主席；市委常委、芹苴市平水郡委书记；第四届省人民议会代表、2004-2009年任期芹苴市人民议会代表；市委副书记、芹苴市人民委员会主席、越共第十届中央委员会候补委员。

2011年1月至2021年4月：越共第十一届、十二届、十三届中央委员会委员；市委书记；越南祖国阵线中央委员会党组副书记、书记、副主席兼秘书长、主席；中央反腐败指导委员会委员；第十二届中央书记处书记、第十三届中央政治局委员、国会副主席；第十三届、十四届国会代表（芹苴市代表团）。

2021年5月至2024年5月：越共中央政治局委员、国会党组副书记、第十四届、十五届国会常务副主席、国家选举委员会副主席；主持国会常务委员会和国会工作；越南友好议员组织主席、越老友好议员小组主席；第十五届国会代表（后江省，现为芹苴市）。

2024年5月至2026年1月22日：越共中央政治局委员、国会党组书记、国会党委书记、第十五届国会主席、国家选举委员会主席。

2026年1月23日至今：越共第十四届中央政治局委员、国会党组书记、第十五届国会主席、国家选举委员会主席。

2026年4月6日：在第十六届国会第一次会议上，当选为第十六届国会主席。

荣获一等（2010年、2017年）、二等、三等劳动勋章；三等保卫祖国勋章；政府总理、越南祖国阵线中央委员会、国会常务委员会奖状等。（完）