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越南第十六届国会主席陈青敏简历
陈青敏同志：
越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席、国家选举委员会主席。
越共第十届中央委员会候补委员；第十一届、十二届、十三届、十四届中央委员会委员；第十二届中央书记处书记；第十三届、十四届中央政治局委员。
经济学博士、政治学学士。
第十三届、十四届、十五届、第十六国会代表。
第十六届国会代表、胡志明市国会代表团成员。
陈青敏同志，出生日期：1962年8月12日，籍贯：芹苴市盛春坊。居住地：河内市巴亭郡潘庭逢街53号。
工作经历：
1979年7月至1987年12月：在后江省周城县团委工作。1982年8月25日加入越南共产党（预备期），1983年8月25日转为正式党员。
1988年1月至2010年12月：在后江省团委、省人民委员会工作，历任：后江省团委常委、副书记；芹苴省团委副书记、书记；芹苴省人民委员会办公厅党委书记、主任；省委委员、省政府党组委员、芹苴省人民委员会副主席；市委常委、芹苴市平水郡委书记；第四届省人民议会代表、2004-2009年任期芹苴市人民议会代表；市委副书记、芹苴市人民委员会主席、越共第十届中央委员会候补委员。
2011年1月至2021年4月：越共第十一届、十二届、十三届中央委员会委员；市委书记；越南祖国阵线中央委员会党组副书记、书记、副主席兼秘书长、主席；中央反腐败指导委员会委员；第十二届中央书记处书记、第十三届中央政治局委员、国会副主席；第十三届、十四届国会代表（芹苴市代表团）。
2021年5月至2024年5月：越共中央政治局委员、国会党组副书记、第十四届、十五届国会常务副主席、国家选举委员会副主席；主持国会常务委员会和国会工作；越南友好议员组织主席、越老友好议员小组主席；第十五届国会代表（后江省，现为芹苴市）。
2024年5月至2026年1月22日：越共中央政治局委员、国会党组书记、国会党委书记、第十五届国会主席、国家选举委员会主席。
2026年1月23日至今：越共第十四届中央政治局委员、国会党组书记、第十五届国会主席、国家选举委员会主席。
2026年4月6日：在第十六届国会第一次会议上，当选为第十六届国会主席。
荣获一等（2010年、2017年）、二等、三等劳动勋章；三等保卫祖国勋章；政府总理、越南祖国阵线中央委员会、国会常务委员会奖状等。（完）