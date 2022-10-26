越南第十五届国会第四次会议：越南政府总理、四名部委行业领导回答质询

按照越南第十五届国会第四次会议议程，越南国会将从11月3日至5日开展质询问答活动。国会选择的4组质询问题包括：建筑、内政、信息传媒和监察。越南国会主席王廷惠致辞。

针对第一组问题（建筑领域），质询活动将重点讨论以下内容： 提高越南特别是大城市规划和城市发展管理质量的现状和解决方案；各部委、各行政机关从市中心迁出；房地产市场管理；对筹集资本、房地产经营等领域发生违法违规行为的组织和个人进行处理；为特别是经济区、工业园区和大城市的低收入人群、工人建设保障性住房；建设部在制定、颁布和实施基建工程技术标准、单价和规范的国家管理责任；控制价格，并确保工程项目特别是国家重大项目建设的原材料供应充足。

建设部部长阮青毅回答质询。政府副总理黎文诚和计划投资部部长、财政部部长、交通运输部部长、自然资源与环境部部长、劳动荣军与社会部部长、越南国家银行行长、国家审计署审计长等就有关问题进行质询和回答质询。

对于信息通信领域的第二组问题，质询活动将围绕以下议题：信息技术在国家管理中的应用、数字政府和数字政府建设，国家数据库的建设、连接、共享和利用;少数民族地区和山区信息获取和信息技术人力资源开发；移动运营商的用户和手机号前缀管理；网站、信息网等网络平台的检查和管理工作，个人和组织在信息网上发布误导性和虚假信息以及非法收集和出售个人信息的处理。

越南信息传媒部部长阮孟雄负责回答质询。政府副总理武德儋以及计划投资部、财政部、内政部、公安部、司法部、科学技术部、文化体育与旅游部等部部长；民族委员会主任、政府办公厅主任等参加回答质询并对有关问题进行说明。

对于内政领域的第三组问题，质询活动将围绕以下内容：组织机构、精简编制、事业单位改制、制定与公职人员队伍结构调整相结合的岗位职责管理制度；提高公职人员队伍质量；解决公职人员离职率增加等问题。

内政部部长范氏青茶负责回答质询。政府副总理范平明以及财政部、教育培训部、卫生部、劳动荣军与社会部等部长参加回答质询并对相关问题进行说明。

针对监察领域的第四组问题，质询活动将围绕以下内容：提高监察活动的效率，及时预防和制止违法行为；追回资产的措施，对违法集体和个人进行处理；反腐倡廉宣传教育；加强纪检监察反腐倡廉工作；解决监察、检查、审计领域的交叉重叠的弊病等。

政府监察总署段鸿峰负责回答质询。政府副总理黎明慨和财政部、公安部、司法部、最高人民检察院检察长、最高人民法院院长等参加回答质询并对有关问题进行说明。

在质询活动结束时，越南政府总理范明政将对有关问题进行阐明，并回答国会代表的质询。（完）