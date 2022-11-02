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越南第十五届国会第四次会议新闻公报（第十一号）
下午，在国会副主席阮克定的主持下，国会代表听取了越南财政部长胡德福受总理授权发表《价格法》（修订版）项目的成文；国会财政预算委员会主任阮富强作《价格法》（修订版）项目的审查报告。随后，国会在大厅就关于颁布国会会议条例（修订版）的决议草案进行讨论。
在讨论会上，共有18名代表发言和3名代表进行辩论。大多数代表的意见赞同修改国会会议条例的必要性；基本同意关于颁布国会会议条例（修订版）的决议草案、决议草案档案和国会法律委员会核查报告的多项内容。
大部分与会代表赞同决议草案的宗旨和观点，同时认为决议草案符合党的主张、路线，保证了合宪性、合法性和基本确保了其与法律体系的一致性和可行性。
此外，代表们还就立法技术发表了意见；提出改革会议讨论方式，明确分组和全体会议的讨论程序；补充会议监督活动规定；翻译软件的应用等。
讨论会结束时，国会常务委员会委员、国会总秘书长、国会办公室主任裴文强发表讲话，就国会代表提出的若干问题作出解释和澄清。
2022 年 11 月 3 日，星期四：上午，国会分组讨论《土地法》（修订版）草案。下午，国会进行质问和回答国会代表的提问会。越南电视台、越南之声广播电台、越南国会电视台对质问和回答国会代表的提问会进行现场直播。（完）