越南第十五届国会第十次会议：需要明确规定数字电子文凭的法律效力和保密性

越南第十五届国会第十次会议框架内，10月22日下午，国会分组讨论了《〈教育法〉若干条款修改补充法》、《高等教育法（修正案）》、《职业教育法（修正案）》等三项法案。



多数意见认为，三项法案关系密切，是同步制定的，旨在及时将党的重大主张和方向，特别是政治局于2025年8月22日颁布关于教育培训突破发展的第71号决议（71-NQ/TW），以及关于科技、改革创新、数字化转型、国际合作、民营经济发展及立法执法工作革新的各项重要决议具体化。



与会代表认为，这是解除教育培训领域"瓶颈"的必要步骤；在保障质量、效力、效果的同时，提高教育机构的自主权，并满足关于权力下放、行政手续改革、组织机构精简及实施两级地方政府模式的新要求。



宁平省国会代表陈氏琼表示，根据《〈教育法〉若干条款修改补充法》的规定，"国家教育体系的文凭是以纸质、电子或数字形式体现的文件"。这是一项非常现代且符合数字化转型趋势的规定，为管理和核实工作提供了便利。

不过，针对这一问题，需要明确规定数字电子文凭的法律效力、保密性以及防伪措施，并建立国家数据文凭的管理机制，确保安全性和透明度。



同时，有条款规定："小学教育和初中教育是义务教育。国家普及3岁、4岁和5岁儿童的学前教育"。宁平省国会代表认为，这是普及学前教育的重要一步，但需要仔细评估培训能力、基础设施、队伍和预算等方面的问题。



此外，代表们还就初中教育为义务教育，普及3至5岁儿童的学前教育；全国统编教材；公立教育机构不设校委会等规定的内容提出了意见。



教育与培训部长阮金山高度评价与会代表的意见并表示，这三部法律的制定和修订过程不仅是为了将政治局于2025年8月22日颁布关于教育培训突破发展的第71号决议的新精神细化至实践中，而且还在继续落实越共十一届八中全会2013年11月4日通过关于对教育培训进行根本性的全面革新的第29-NQ/TW号决议。



阮金山强调，修订补充这三部法律过程中，不仅要疏通瓶颈、解决存在的问题、克服不足之处，更重要的是要为其发展创造条件、开辟道路。 特别是，政治局指导观点的精神是必须推动教育机构，特别是高等教育、职业教育机构以更快、更强劲的速度发展；增强国家对公立教育系统的领导、指导作用，并增强非公立教育系统的贡献。（完）