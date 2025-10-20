越南第十五届国会第十次会议：建设忠于祖国、为民服务的公正廉洁法院

在越南第十五届国会第十次会议上，10月20日下午，国会听取了最高人民法院院长黎明智所作的2021—2026年任期最高人民法院工作报告。



在第十五届国会任期中，各级法院在国际形势多变、复杂且难以预测的背景下开展工作。国内虽然政治安全、社会秩序总体保持稳定，但仍面临诸多困难和挑战。



各级法院继续发扬主动、创新、创造的精神，在思维方式和工作方式上不断革新，提出多项措施以提升各环节、各领域工作的领导与指导能力，有效完成所承担的职能与任务，满足司法改革的要求。



在第十五届国会任期内，各级法院共受理2751104起案件，已审结2686104件，结案率达97.64%。与上一个任期相比，受理案件增加317473件，结案数量增加310121件。

审判工作确保公正严明，做到“人案相符、罪责相当、依法定罪”，未发现冤判无辜者的情况。庭审辩论质量得到切实保障，朝着更加实质化和高效化方向推进。



干部工作继续受到高度重视。对法官的监督，以及对公务执行情况的监察、检查和对违规行为的处理，均得到常态化、严肃化的落实。特别是在机构调整和组织重组之后，各级人民法院迅速实现稳定，积极主动地开展并落实各项任务。



此外，最高人民法院还积极扩大与世界各国的国际合作，成功主办多场重要的国际会议，并积极参加各类国际会议以借鉴国外经验等。



最高人民法院院长表示，除了已取得的成果外，各级法院在展开落实相关工作任务时仍面临一些困难、障碍和不足之处。



为圆满完成被交付的任务，满足司法改革的要求以及国会各项决议所提出的目标与指标，最高人民法院院长黎明智明确指出，未来法院工作将重点落实多项核心任务，其中包括：进一步加强党的领导，坚定建设公正、廉洁、忠于祖国、为民服务的法院；巩固团结，建设高素质干部队伍；将党的建设与法院系统建设紧密结合；持续做好干部考核、规划与培训工作；加强纪律与规矩意识，实现监察与检查工作机制创新。



在继续严格落实国会关于司法工作的各项决议、确保法院判决依法公正、真正实现社会公义的同时，还应加强制度建设，确保司法审判中法律适用的统一性。



此外，还应加强信息技术应用，推动数字化转型；进一步提升法院各项活动的公开性与透明度，加强国家合作，进而提升法院干部队伍的能力水平等。（完）