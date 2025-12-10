12月10日下午，国会表决通过了《知识产权法》若干条款修改补充法、《高科技法》（修订版）以及《人工智能法》。



根据表决结果，《知识产权法》若干条款修改补充法（共3条）获得432/438名代表赞成，占国会代表总数的91.33%；《高科技法》（修订版）（共6章、27条）获得437/441名代表赞成，占国会代表总数的92.39%；而《人工智能法》（共8章、35条）获得429/434名代表赞成，赞成率为90.70%。



受政府总理委托，科学与技术部部长阮孟雄在呈递《人工智能法》草案的说明、吸收与修订报告中表示，绝大多数意见高度认同该法制定的紧迫性。然而，也有代表担忧与《数字技术产业法》存在重复。



吸收国会代表的意见后，政府就若干内容作出了说明。其中，对于有关必要性的意见，制定《人工智能法》是落实越共中央政治局决议的紧迫要求。为解决关于重复的担忧，法律草案在第33条中规定废除《数字技术产业法》中全部与人工智能相关的第四章，明确《人工智能法》是唯一的人工智能专业法律文件。



立法的观点是继承人类在智慧治理方面的经验：通过数据来管理输入；通过法律与伦理来管理使用框架；并通过责任机制来管理后果。



越南第十五届国会第十次会议通过人工智能法。图自越通社

在进一步说明法律的一致性和可行性时，科学与技术部部长表示，有代表担心该法可能与约 50 份现行文件存在重叠；试验监管沙盒可能与其他法律相冲突；按营业收入比例进行处罚可能与《行政违法处理法》不一致；并建议将《河内公约》纳入国内法。



对于这一内容，法律草案已完全取消关于国家人工智能委员会的相关规定。国家管理职能由政府统一承担，其中由科学与技术部作为牵头机构。



为避免法律迅速落后，草案未对技术目录或具体风险等级作出刚性规定，而授权政府总理公布并实时更新高风险人工智能系统目录，使其能够“实时”调整，而无需修改法律。



《人工智能法》将于2026年3月1日起正式生效。（完）