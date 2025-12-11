越南第十五届国会第十次会议正式闭幕

12月11日下午，越南第十五届国会第十次会议在国会大厦正式闭幕。



出席闭幕会议的有越共中央总书记苏林；原越共中央总书记农德孟；国家主席梁强；政府总理范明政；原政府总理阮晋勇；原国会主席阮文安、阮氏金银；中央书记处常务书记陈锦绣；原中央政治局常委、原越南祖国阵线中央委员会主席范世阅；原中央书记处常务书记黎鸿英、陈国旺；越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀以及党和国家、越南祖国阵线的现任和原任领导人。



出席会议的国会领导人有国会主席陈青敏；国会常务副主席杜文战；国会副主席阮克定、阮德海、陈光方、阮氏清、黎明欢、武鸿青等。



国会主席陈青敏在闭幕致辞中表示，经过40天紧张、严肃、高效的工作，第十五届国会第十次会议已圆满完成全部议程和预定内容。



国会已审议、讨论并表决通过了51部法律、39项决议。所通过的法律、决议既及时回应了实践需求，又为新发展阶段构建了法律框架。



陈青敏明确指出，回顾过去五年的历程，国会已经克服了诸多困难和挑战。任期伊始，新冠疫情形势异常复杂、后果严重，国会不得不通过网络形式在隔离条件下开会，许多国会代表在隔离中或佩戴口罩与会。任期尾声，全国各地连续遭受自然灾害、暴雨洪水，给人民生命财产和国家资产造成严重损失；国家又面临地区和世界复杂难料的形势变化。在此背景下，与政治体系内的各机关一道，在党的领导下，国会以非凡的努力、灵活的适应和果断的行动，保持了团结统一，在制宪、立法、最高监督、决定国家重要事项以及议会外交活动等领域取得了较为全面的成果；反腐败反浪费反消极、党政建设工作取得了许多非常重要、前所未有突破的成果。



越共中央总书记苏林；国家主席梁强；政府总理范明政；中央书记处常务书记陈锦秀一同出席闭幕式。图自越通社

值得一提的是，第十五届国会任期还修改补充了《宪法》若干条款。国会主动革新立法思维，积极主动、及时将党的主张制度化，体现了在制度建设上先行一步的引领作用；大力推进数字技术应用、数字化转型和人工智能应用。国会颁布了许多关于完善社会主义法治国家、精简组织机构、调整行政单位、反腐败反浪费反消极的重要法律，特别是在财政预算、文化社会、医疗卫生、教育、社会保障、资源环境、科学技术、创新创意、数字化转型、国防安全、对外交往、国际一体化等领域，为越南步入新发展时代奠定了重要基础。



陈青敏强调，国会代表、国会各机关已积极、尽心、尽力、争分夺秒地贡献，倾听和思考人民的心声与愿望以及实践中热点问题，提出了切合实际、立足根本的解决方案，将人民利益置于所有决策的中心，及时化解障碍和困难。



此前，在闭幕会议上，467名在场代表（占国会代表总数的98.73%）全票通过关于国会、国家主席、政府、最高人民法院、最高人民检察院、国家审计署2021-2026任期工作总结的决议。



在座的457名国会代表中454名代表（占国会代表总数的95.98%）投赞成票通过了第十五届国会第十次会议决议。（完）