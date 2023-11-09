越南第十五届国会第六次会议：圆满完成会议问答会

越南国会主席王廷惠表示，共有457名国会代表登记参加质问； 152名国会代表行使了质问权，其中39名代表进行了辩论，310名代表登记提问，15名代表登记辩论但没有时间提问和辩论。国会主席王廷惠要求国会代表按照规定向政府总理、政府成员和行业负责人提出问题，并要求其书面答复。



这是在第15届国会任期内首次由政府总理、全体副总理以及21名部长和行业负责人直接回答国会代表的质问。国会代表们表现出高度的责任感，提问简洁、清晰、重点突出、开门见山，政府成员和行业负责人基本上都坦诚回答，认真解释，澄清了很多问题，并提出了解决办法。



越南国会主席说：“国会认可并赞赏政府成员和行业负责人在回答国会代表的问题和吸收意见时所表现出的严肃性、实事求是精神和高度责任感。”



在问答会结果的基础上，国会将在第十五届国会第六次会议结束时考虑发布问答会决议。国会主席王廷惠要求政府、最高人民法院、最高人民检察院、各位部长和行业负责人尽可能吸收国会代表的意见，继续坚决、同步、全面执行国会关于监督和问答会的各项决议，着力及时、全面、有效克服各领域的短板、局限和薄弱环节。（完）