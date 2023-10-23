越南第十五届国会第六次会议正式开幕

2023年 10月23日上午9时，越南第十五届国会第六次会议在河内首都国会大厦延红大会场隆重开幕。

越南之声广播电台第一频道（VOV1）、越南电视台第一频道（VTV1）、越南国会电视台对开幕式进行了现场直播，便于全国选民和人民收看。

越南第十五届国会第六次会议开幕前，党、国家、越南祖国阵线等领导和国会代表向胡志明主席陵墓敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容。

越南第十五届国会第六次会议将审议并通过9项法律草案和1项决议草案，包括： 《土地法（修订版）》草案；《房地产经营法（修订版）》草案；《住房法（修订版）》草案；《水资源法（修订版）》草案；《电信法（修订版）》草案；《国防工程和军事区管理保护法》草案；《维护基层安全与秩序参与力量法》草案；《公民身份法（修订版）》草案；《信贷机构法（修订版）》草案；关于试行多项机制与政策，消除道路交通工程建设投资相关法律规定障碍的决议。

越南第十五届国会第六次会议还对8项法律草案提出意见，包括：《 社会保险法（修正版）》草案；《档案法（修订版）》草案；《国防工业、安全和工业动员法》草案；《公路法》草案；《公路交通秩序与安全法》草案；《首都法（修订版）》草案；《人民法院组织法（修订版）》草案；《资产拍卖法若干条款修改和补充法》草案。

国会审议并决定社会经济问题：评估2023年社会经济发展计划和国家预算的实施结果，审议并决定2024年经济社会发展计划、国家财政预算、中央财政预算部署计划；审议中期评估报告：2021-2025年经济社会发展、经济结构调整、中期公共投资、国家财政、公共借贷和债务偿还等各项五年计划的中期实施结果。

国会审议司法工作报告；政府各项报告，如：2023年反腐败工作、预防犯罪和违法工作、判决执行工作。

越南第十五届国会第六次会议就政府成员和行业负责人在落实第十四届国会关于专业监督的多项决议中的责任进行质问和回答质问活动。此外，越南第十五届国会第六次会议还审议并决定其他重要问题。特别是，国会对国会选举或批准职位的官员进行信任投票。

越南第十五届国会第六次会议工作量大、重要内容多，对质量和完成进度要求高。近期，国会常务委员会、越南祖国阵线中央委员会、政府、最高人民法院、最高人民检察院、国会秘书长、民族委员会、国会各委员会、国会常务委员会所属机关、国会代表团、国会代表、国会办公厅及其他相关机关、组织和个人积极准备各项内容提交国会在第十五届国会第六次会议审议并做出决定。

越南国会主席王廷惠代表国会常务委员会致开幕词时表示，在22个工作日内（第一阶段10月23日至11月10日；第二阶段11月20日至11月28日），第十五届国会第六次会议将审议并决定许多重要问题。

国会主席王廷惠指出，党十三届中央委员会第八次全体会议取得了巨大成功，作出了许多非常基本、重要的决定。其中，有的决策就在本次国会会议得到制度化，肯定了全党、全国人民和国会进入2024年突破之年，按照党的十三大决议，向完成五年计划迈进的决心。

国会主席王廷惠谨请国会代表继续弘扬并更有效地履行人民代表的作用和责任；在审议和决定会议议程的各项内容时，发扬民主、团结、热情和更大的责任感，履行国会代表的职责。（完）