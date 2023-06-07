越南第十五届国会第五次会议：将社会资源投入于少数民族地区

6月7日上午，国会继续就第二组问题（民族领域问题）进行质询和回答质询。

在回答国会代表的质询时，越南政府民族委员会主任侯阿令部长强调，从中央到地方都应该制定具体的政策来吸引社会资本对少数民族地区的投资。特别是，人们可以通过即将提交政府审批的发扬森林生态系统生物多样性价值提案，靠森林谋生。

越南政府民族委员会主任侯阿令部长就河内代表武氏刘梅关于投资资金分配和部分法规性文件与特别是《公共投资法》存在脱节问题表示，越南国会第120号决议中指出，要集中资源，加大对各地的投资力度。同时，少数民族地区的社会经济发展计划中也设计了10个项目，并向各地进行逐级放权。

对于法规性文件问题，侯阿令部长强调，对于法规性文件存在交叉重叠问题，民族委员会已认真吸收采纳，政府也向各部门发出通知，确保法律文件的统一性。

针对谅山省代表朱氏红泰有关对边境地区扶持力度的意见，侯阿令部长表示，目前，越南有25个边境省份。多年来，越南党和国家对边境地区采取了许多扶持政策。然而，边境地区的多个县、乡的社会经济发展仍存在许多困难。侯阿令认为，今后要制定更多强有力的扶持政策，助力改善少数民族地区民众的生活水平。另外，要评估和总结越共中央政治局关于国家边境保护战略的第 33-NQ/TW 号决议的执行情况，以便制定更合适的政策，其中关注基础设施建设的投入，为人民创造生计，为保护祖国的边界做出贡献。

侯阿令部长希望各地认真贯彻落实中央的政策，制定吸引企业到该地区投资的政策，以创造就业机会，增加民众收入并解决少数民族地区的就业问题。(完)